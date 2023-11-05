نخالة الشوفان تحمي قلوبنا
التاريخ
11/5/2023 7:26:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أوضح مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، أن نخالة الشوفان تخفض مستويات الكوليسترول الضار، كونها تحوي كمية ألياف غذائية عالية، مشيراً بالتحديد إلى أن مادة ((البيتا غلوكان)). إذ يمنع ذلك خطر الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية.
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