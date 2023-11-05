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نخالة الشوفان تحمي قلوبنا

11/5/2023 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضح مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، أن نخالة الشوفان تخفض مستويات الكوليسترول الضار، كونها تحوي كمية ألياف غذائية عالية، مشيراً بالتحديد إلى أن مادة ((البيتا غلوكان)). إذ يمنع ذلك خطر الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية.

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