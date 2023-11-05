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«سجن باركود».. رؤية إبداعية لقضايا التنمر

11/5/2023 7:26:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كان جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، التي انطلقت تحت شعار ((نتحدث كتباً)) على موعد مع أضخم عمل مسرحي استعراضي إماراتي لعام 2023، على خشبة مسرح المعرض. المسرحية، التي امتدت على مدار ثلاث ساعات متواصلة، حملت عنواناً مثيراً للتساؤل وهو ((سجن باركود))، وهي تعالج قضايا التنمر بأسلوب شيق.

المسرحية من إخراج مروان عبدالله صالح، وبالتعاون مع المؤلفة الإماراتية ميرة المهيري، وبطولة باقة من الممثلين الإماراتيين اللامعين: موسى البقيشي، وعبدالله الباهتي، وسلطان بن دافون، وهيفاء العلي، وهيا القايدي، وريم الفيصل، وسارة السعدي، وغيرهم من الممثلين ذوي الطاقات التمثيلية الكبيرة، الذين قدموا أداء مميزاً، جعل جمهور المسرح الغفير لا يتوقف عن متابعة كل لحظة، ومشهد من العرض.

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