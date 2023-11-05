كتّاب: الشارقة تقود المسرح العربي نحو التجديد والتميز

أكد عدد من الكتاب المسرحيين العرب أن الشارقة مركز حيوي للمسرح العربي تقوده نحو التجديد والتميز، ونموذج يحتذى به في دعم وتنمية هذا الفن، وأشاروا إلى أن المسرح فن حي ومتغير، يتأثر بالتطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ومن المهم فتح الباب أمام المسرحيين الشباب لتقديم رؤاهم وتجريب أساليب مبتكرة، كما لفتوا إلى ضرورة أن يثقف الكاتب المسرحي نفسه في مختلف القطاعات المعرفية.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان ((المسرح العربي إلى أين؟)) ضمن فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحدث خلالها كل من الكاتب والمخرج السعودي فهد ردة الحارثي، والكاتب المسرحي والصحافي العماني هلال البادي، الروائي والمسرحي الأردني هزاع البراري، وأدارتها الدكتورة مانيا سويد.

وفي حديثه حول حالة المسرح العربي، أشاد الكاتب والمخرج فهد ردة الحارثي، بالشارقة مركزاً حيوياً للمسرح العربي. كما أوضح هلال البادي، أن الزمن الحديث يحتم على الكاتب المسرحي أن لا يتقيد بأسلوب سعدالله ونوس أو توفيق الحكيم، بل يجب أن يستفيد مما حوله من معطيات، ليخرج بطريقة جديدة ومختلفة، مع الحفاظ على الهوية والجودة.

وبدوره، قال هزاع البراري: ((من حيث الكم هناك إقبال كبير على كتابة النص المسرحي، ولكن هذا الإقبال الكمي لا يعني بالضرورة جودة أو تميز النصوص المسرحية))، وأضاف: ((من الضرورة الاهتمام بالنص المسرحي كعنصر أساسي ومهم في العمل المسرحي، وأن نعمل على تطوير وتحسين مهارات الكتابة المسرحية، وأن نفهم الفروق والخصوصيات بين النص المسرحي وغيره من أنواع النصوص)).