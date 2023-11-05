أشياء من الماضي

حِنِيْنِيْ بِالْخِفَايَا

لَوْ بِيْ دَرَى (مَنْصُوْر)

شَرْوَى هِزْل الْمِطَايَا

لَى بِالْحِمِلْ مَا تْثُوْر

أسسها عام 1981 الأديب الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب.. إشراف: الشاعر سَيف السعدي