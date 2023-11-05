الممثلة كارينا كابور: أتمنى زيارة الإمارات باستمرار

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مساء أول من أمس ، الممثلة الهندية كارينا كابور، التي أصبحت كاتبة وهي أم لطفلين، حيث شاركت تفاصيل حياتها أثناء فترة الحمل ومسيرتها في الأفلام الهندية مع جمهور وزوار المعرض، خلال جلسة أدارتها الإعلامية رانيا علي.
وعرضت الممثلة التي أصدرت ((كتاب كارينا كابور للحمل: الدليل الشامل للأمهات اللواتي ينتظرن مولوداً)) لمضامين كتابها. ولفتت الممثلة التي تنحدر من عائلة عريقة في الفن، إلى أنها لا تحلم بدور محدد، وإلى أن حلمها الوحيد هو الاستمرار بالتمثيل. وأشارت كارينا كابور خان إلى أنها مثالية إلى أبعد الحدود، لاسيما فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والنظافة، معربة عن رغبتها بزيارة الإمارات باستمرار في المستقبل.
MENAFN05112023000110011019ID1107376287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.