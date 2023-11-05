الممثلة كارينا كابور: أتمنى زيارة الإمارات باستمرار

استضافت فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مساء أول من أمس ، الممثلة الهندية كارينا كابور، التي أصبحت كاتبة وهي أم لطفلين، حيث شاركت تفاصيل حياتها أثناء فترة الحمل ومسيرتها في الأفلام الهندية مع جمهور وزوار المعرض، خلال جلسة أدارتها الإعلامية رانيا علي.

وعرضت الممثلة التي أصدرت ((كتاب كارينا كابور للحمل: الدليل الشامل للأمهات اللواتي ينتظرن مولوداً)) لمضامين كتابها. ولفتت الممثلة التي تنحدر من عائلة عريقة في الفن، إلى أنها لا تحلم بدور محدد، وإلى أن حلمها الوحيد هو الاستمرار بالتمثيل. وأشارت كارينا كابور خان إلى أنها مثالية إلى أبعد الحدود، لاسيما فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والنظافة، معربة عن رغبتها بزيارة الإمارات باستمرار في المستقبل.