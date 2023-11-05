بدور القاسمي تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة «الشارقة للكتاب»

ترأست الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة في مقرها الرئيسي، على هامش فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة استراتيجيات الهيئة الرامية إلى ترسيخ فاعلية مبادراتها وشراكاتها في تعزيز نمو وتقدم منظومة النشر بدولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت الشيخة بدور القاسمي بأعضاء مجلس الإدارة، وأعربت عن تقديرها وامتنانها للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أثمرت عن تأسيس هيئة الشارقة للكتاب، بهدف ((تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، وتوفير منصة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الأمم والثقافات، وبناء مجتمع المعرفة)).

تعزيز التأثير الإيجابي للهيئة

وقالت الشيخة بدور القاسمي: ((اليوم، أصبحت هيئة الشارقة للكتاب مستعدة لاتخاذ الخطوة المقبلة نحو ترسيخ أثرها الإيجابي وتعزيز مساهماتها بشكل أكبر في تطوير صناعة الكتاب بالشارقة والمنطقة والعالم)).

ودعت الشيخة بدور القاسمي أعضاء مجلس الإدارة إلى توظيف خبراتهم وعلاقاتهم، مع توجيههم لتحقيق هذا التحول الجديد، بما يمكن هيئة الشارقة للكتاب من ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في صناعة الكتاب.

وقد ضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الاجتماع كلاً من: أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في طيران الإمارات، وعبدالعزيز حمد تريم، المدير العام لـ((اتصالات من &e)) في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، وعبدالله محمد العويس، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الثقافة في إمارة الشارقة، والدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وراشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومروة عبيد العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

كما شهد الاجتماع مشاركة أعضاء مجلس الإدارة الدوليين، وهم؛ جون إنجرام، رئيس مجموعة ((إنجرام كونتنت))، ويونجسوك واي أس تشي، رئيس ((إلزفير))، وماركوس دول، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس أمناء ((بِن أمريكا))؛ الفرع الأمريكي لمنظمة القلم الدولية، وجوراف شريناجش، الرئيس التنفيذي للهند وجنوب شرق آسيا، وعضو اللجنة التنفيذية العالمية لدار ((بنجوين راندوم هاوس)).

بناء مجتمع المعرفة

من جانبه، قدم أحمد بن ركاض العامري عرضاً مفصلاً أتاح لأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على مسيرة الهيئة منذ انطلاقها قبل تسعة أعوام، وسلط الضوء على جهودها في تطوير استراتيجيات ومبادرات ناجحة مكنتها من تعزيز المساهمات الثقافية التي قدمتها إمارة الشارقة لدولة الإمارات والعالم.

وبيّن العامري أنه تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تميزت المبادرات، والمؤتمرات، والفعاليات، والمشاريع، والجوائز، الاستراتيجية والملهمة، لهيئة الشارقة للكتاب، والتي رسخت ثقافة القراءة في دولة الإمارات، وأسهمت بدعم رؤية الشارقة ومساعيها لبناء مجتمع المعرفة، وفي الوقت نفسه، عززت التبادل الثقافي على المستوى الدولي من خلال الكلمة المكتوبة.

واستعرض العامري الأثر الاقتصادي المتنامي للمشاريع التي نفذتها الهيئة، مشيراً إلى الفترة الممتدة من 2019 حتى 2022، والتي نمت خلالها مكانة هيئة الشارقة للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وارتفعت فيها مساهمة الهيئة الداعمة للاقتصاد المحلي والوطني والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وفقاً لمؤشرات نمو الإنفاق المباشر على الطباعة والنشر والكتابة، والإنفاق غير المباشر على قطاع الضيافة والمواصلات والإعلان، وغيرها.

واختتم الاجتماع بورشة عمل حول الاستراتيجية، ونقاش حول إعداد خريطة طريق للمستقبل، تلاها جولة في مرافق الهيئة.