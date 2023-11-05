إصدارات إماراتية ثرية بمفردات التراث والقصص الشعبية

أثرت دار الظبي للنشر والتوزيع، عبر جناحها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، المكتبة بالعديد من الإصدارات الجديدة، والكتب التي تتناول القصص والحكايات الشعبية، سواء في الدراسات النقدية الأدبية ذات الصلة بالتراث الإماراتي، أو في مجال مكتبة الطفل، ولعل أبرز الدراسات النقدية، الطبيعة الصامتة والناطقة في الشعر النبطي الإماراتي، كما أن الدار تضع الموروث الشعبي ضمن أولوياتها.

وأكدت الدكتورة عائشة علي الغيص، باحثة وأكاديمية إماراتية، وصاحبة دار ظبي للنشر والتوزيع، أن الدار ذات محتوى هادف وآمن، ومتخصصة في كتب الأطفال، والدراسات النقدية ذات الصلة بالتراث الثقافي الإماراتي، وبالموروث والقصص الشعبية، لافتة إلى أن هناك العديد من الإصدارات الجديدة التي تمثلت في اتجاهين، وهما الدراسات النقدية الأدبية، ومنها الطبيعة الصامتة والناطقة في الشعر النبطي الإماراتي، والاتجاه الثاني الحرف المهنية في ثقافة الأمثال الشعبية، وهي دراسة وصفية، إضافة إلى كتاب ثقافة المرأة في المثل الشعبي الإماراتي، وكتاب (معجم اللفظ الفصيح في المثل الشعبي الإماراتي).

وقالت: في ما يتعلق بكتب الأطفال، هناك سلسلة من الكتب، ومنها أشجار من بلادي، إضافة إلى كتاب قصة قماشة، ويسلط الضوء على الأسماء الإماراتية ومعانيها، وكتاب (بر وبحر)، الذي تناول العلاقة بين ثنائية البر والبحر.

وبينت أنه في مجال الدراسات النقدية، تم إعداد خطة لتعزيز الكتب والدراسات النقدية، ومنها إصدار فصيح في الأمثال الشعبية، وكتب تخصصية، مثل (الطير والدواب في الأمثال الشعبية).

وأوضحت الغيص أن معرض الشارقة للكتاب يثري المشهد الثقافي الإماراتي.