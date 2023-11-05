«القصص المصورة».. إبداعات شيقة تمزج عوالم الفن والكتابة

تعتبر القصة المصورة أداة جيدة لتطوير المهارات والاستمتاع بالقصة، حيث يشاهد القارئ الشخصيات ويعيش في عالمهم، وهي وسيلة للتعبير عن الأفكار باستخدام الصور والأحداث المتتالية. وتستخدم ((الكوميكس)) مجموعة من الأدوات النصية للتعبير عن الأفكار والإشارة إلى الحوار، مثل ((بالونات الكلام)) والتعليقات والمحاكاة الصوتية والسرد وتجسيد الأصوات وغيرها من الأدوات، كما أن حجم وترتيب الأحداث في الصفحة الواحدة يسهم في سرعة السرد.

فئات مختلفة

إن هذا الفن اللمّاح والذكي يعتمد على الترميز والإضاءات الخاطفة وسرعة الالتقاط، وله جمهوره الخاص ومن فئات عدة مختلفة.

((البيان)) التقت مجموعة من الفنانين المتخصصين ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب للحديث عن أعمالهم.. وقد أكدوا أن هذا التوجه الإبداعي مؤثر وشيق، حيث يمثل في آن واحد قصة مصورة وشريطاً سينمائياً غير متحرك وصامت ولكنه معبر بطريقة تجمع بين الأدب وبين الفن.

مدارات

أوضح الفنان التشكيلي محمد توفيق، في السياق، أنه بعد دراسته للفنون وتصميم الكتاب والرسوم المتحركة احترف العمل في مجال القصص المصورة. وتابع: خلال 22 عاماً قمت برسم وتصميم العديد من السلاسل والشخصيات في أكثر المجلات العربية انتشاراً، ولدي عدة إصدارات حالياً بمعرض الشارقة للكتاب مع عدد من دور النشر وجميع الإصدارات خاصة بالكتب المصورة الموجهة للأطفال.

سوق ضخمة

ويتابع: تعتمد القصص المصورة بشكل كبير على الصورة فهي لغة عالمية يفهمها البشر جميعاً وأصبح لها سوق ضخمة وصناعة عالمية، وهي من أفضل الوسائط لتقديم القصص والمواد العلمية والتاريخية فالصورة لها تأثير كبير وساحر على المتلقي من كل الأعمار، ولها قوة في إيجاز الكثير من الكلمات في صورة أو رسم وتوضيح أكبر للنص المصاحب، وأساليب الرسم المختلفة تجعل من تجربة عرض المعلومة أكثر تشويقاً وغنية بصرياً وهناك بالفعل نماذج كثيرة متنوعة.

أدب وفن

كما تحدث الفنان والمؤلف المعني في أدب وفنون الأطفال واليافعين خالد عبدالعزيز رزق، والذي عمل في مجلات عدة متخصصة في القصص المصورة ولديه إصدارات مختلفة: هناك ازدياد في متابعة القصص المصورة بالرغم من انحسار الإقبال على القراءة الورقية بشكل عام، فالقصة المصورة هي شريط سينمائي غير متحرك وصامت ولكنه معبر بطريقة تجمع بين الأدب وبين الفن، وأعتقد أنه يدعم حب السينما إضافة لدور السينما الأمريكية والكارتون الياباني في تطوير الذائقة القرائية، كما أن الإقبال الأكثر في الصدد ومن خلال الأرقام عالمياً ومحلياً هو من فئة اليافعين لقدرتهم على اتخاذ قراراتهم بنفسهم من خلال الكتب المتخصصة وليست المجلات، بينما تبقى المجلات أفضل لسن الأطفال ما دون العاشرة.

شرط

وأضاف: يمكن تقديم القصص المصورة التاريخية والعلمية بشرط عدم المباشرة ودمج الأيديولوجيات المطلوبة من خلال دراما متماسكة، ولاحظنا في الدراما اليابانية في الكارتون من خلال كل الأنواع أنه أحبها اليافعون وتم استيعابها ويكفي أنهم حفظوا أسماء الشخصيات اليابانية وأصوات الممثلين.