مكتبة محمد بن راشد و«أبوظبي للغة العربية» يبحثان التعاون في حقول الترجمة والنشر

بحث معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، خلال اجتماع مشترك في مقر مكتبة محمد بن راشد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الترجمة والنشر والتدريب والترويج للعديد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة.

وقال معالي محمد المر: ((الاجتماع يشكل خطوة مهمة نحو بناء جسور التعاون بين مكتبة محمد بن راشد ومركز أبوظبي للغة العربية، وفصلاً جديداً ومهماً في رحلة التعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية على الصعيد الوطني، وانطلاقاً من رؤيتنا واستراتيجيتنا للتوسع في الشراكات المعرفية بما يدعم خلق قنوات مستدامة للتبادل الثقافي والمعرفي في جميع المجالات والتخصصات ذات الصلة، عبر الانفتاح على الهيئات الدولية والمؤسسات المتخصصة، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق ذلك)).

من جهته، قال الدكتور علي بن تميم: ((لا شك في أن التعاون بين مركز أبوظبي للغة العربية ومكتبة محمد بن راشد وهي صرح معرفي كبير، يدعم تحقيق أهداف المركز المتمثلة في تعزيز حضور اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخداماتها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، وإثراء النشر والصناعات الإبداعية بمحتوى يستمد تميزه من ثرائها الحضاري، وتجلياتها الإبداعية علوماً وثقافة وفنوناً، في ضوء رؤية القيادة الحكيمة التي تولي اللغة العربية أولوية بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية)).

مشروع نوعي

وكشف الاجتماع، عن اتفاق كبير على إثراء المحتوى العربي، وتطوير التعامل معها علمياً وتعليمياً وثقافياً وإبداعياً، والإسهام في توطيد التواصل الحضاري مع الثقافات الأخرى.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع المشترك، إلى مناقشة العديد من التحديات ومن بينها الوصول إلى المحكمين والمدققين اللغويين، والملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، وإصدار نوع الكتاب والطباعة والمعايير القياسية، وإمكانية توفير المصادر الإلكترونية للباحثين وأعضاء مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن قواعد البيانات المتعددة في مكتبة محمد بن راشد.

خبرات وورش وبرامج

وتناول الاجتماع، فرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات في العمل على عقد ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج متخصصة في مجالات اللغة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تبادل الإصدارات بين الجانبين وتعزيز التبادل الثقافي، والترويج لإصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق تكامل بينهما لإحياء جائزة اللغة العربية، ودعم مشاريع مستقبلية لتعزيز الهوية الثقافية واللغوية على صعيد المنطقة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى عدد من المشاريع التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية، ذات صلة بالأهداف المشتركة، ومن بينها مهرجان العين للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفعالية ((أيام العربية)) التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المعلن شعاره هذا العام: العربية لغة الشعر والفنون.

وفي ختام الاجتماع، زار مسؤولو مركز أبوظبي للغة العربية معرض ((خطوط وأشعار))، الذي نظمته المكتبة أخيراً، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط))، والذي تضمن 33 لوحة فنية شكلت جزءاً من المقتنيات الشخصية لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.