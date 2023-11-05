التقييم والتحكيم لدورة «التنوع» شيم كومبيون «5 من 5»

تابع المصورون والمهتمون خلال الفترة الماضية، انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة للجائزة ((التنوع))، والتي طرحت تحت مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيسي، وهي المحور العام بشقيه (الملون والأبيض والأسود)، والبورتفوليو ((ملف مصور)) بجانب محور ((الفن الرقمي))، الذي يمنح الفرصة لمبدعي الفنون الجميلة والأبعاد الفلسفية والتجريدية للأعمال الفوتوغرافية، لتعزيز المعاني والدلالات الخاصة بها، وبالطبع كان تركيز الاهتمام الرئيسي على مراحل التحكيم الأربع، وأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء. شيم كومبيون: مغامر ومصور فوتوغرافي متخصص في تصوير الطبيعة وصناعة المخابئ، بغرض التصوير. لديه شغف كبير بمشاركة حبه للعالم الطبيعي، وهو أحد المحترفين القليلين، الذين حولوا شغفهم إلى مهنة بدوام كامل في التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية والطبيعة.

صوره الفوتوغرافية سافرت به إلى جميع أنحاء العالم. معرفته الواسعة ورؤيته لفهم سلوك الحيوانات، إلى جانب مهاراته في التصوير الفوتوغرافي، جعلت منه خبيراً مطلوباً في اتفاقيات التصوير الفوتوغرافي الدولية.

في عام 2005، شارك شيم في تأسيس شركة C4 Photo Safaris، حيث يواصل قيادة واستضافة رحلات السفاري لالتقاط الصور، وقام بتنفيذ وبناء أول مخبأ مخصص للتصوير الفوتوغرافي تحت الأرض في أفريقيا في محمية ماشاتو للألعاب في بوتسوانا. هذا المفهوم الفريد للمخابئ يجذب المصورين من جميع أنحاء العالم.

بجانب التصوير الفوتوغرافي يعمل مدرساً، وقام بتأليف العديد من الكتب، وهو زميل الجمعية الجغرافية الملكية بلندن، ذو نشاط مستدام في استكشاف الزوايا البرية والنائية في أفريقيا، وينتج باستمرار أعمالاً فوتوغرافية إبداعية، خلال رحلاته.

فلاش

بين المبدعين والطبيعة.. قصص مشوقة تجدد نفسها كل صباح

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي