«داون تاون ديزاين» بين 5 معارض عالمية متفردة الشهر الجاري

المزيج الرائع الذي تحويه دبي من أصناف الفنون والتصميم على أنواعها، جعل من المدينة وجهة جذب لهواة جمع التحف من أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وتظهر دبي الآن في تغطية المجلات الدولية لأهم المعارض العالمية من الحرف والتحف والديكور الداخلي والمجوهرات وغيرها، في اعتراف بمكانتها المميزة، ويظهر اسمها جنباً إلى جنب مع كبرى عواصم العالم في مجال الفنون والتصميم، كما تبدى أخيراً في مجلة ((غاليري)) الأمريكية، التي نشرت مقالاً بعنوان ((من نيويورك إلى دبي: 5 معارض فنون وتصميم ستجذب هواة الجمع))، صنف معرض ((داون تاون ديزاين)) الرائد، بين خمسة معارض فنية وتصميمية في العالم لا يمكن تفويتها نوفمبر الجاري.

احتفالية إبداعية

ويعرف عن معرض ((داون تاون ديزاين)) إنه جزء من ((أسبوع دبي للتصميم))، أكبر احتفالية إبداعية سنوية تشهدها المنطقة في الابتكارات المحلية والعالمية في مجالات الهندسة المعمارية الأثاث والتصميم والديكور الداخلي، والتي تهدف إلى التعريف بالمواهب المميزة، وإلى دعوة المتخصصين والفنانين العالميين لمشاركة إبداعاتهم مع المجتمع المحلي، واستكشاف الرؤية المستقبلية لعالم الإبداع ضمن معرض متضمن ((غلوبال غراد شو)) والذي يسلط الضوء على أعمال ما يزيد على 100 جامعة تعتبر الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأفاد المقال المنشور في مجلة ((غاليري)) أن معرض البوتيك ((داون تاون ديزاين)) الذي يستضيفه ((حي دبي للتصميم)) ضمن فعالية ((أسبوع دبي للتصميم))، يكرم الحرف اليدوية محدودة الإصدار، وأنه بين المعارض الخمسة الأوائل للمشاهدة في شهر نوفمبر، إلى جانب معرض نيويورك السنوي ((صالون آرت + ديزاين))، ومعرض ((إرتيسيما)) في نسخته الثلاثين في تورين بإيطاليا، ومعرض((باريس فوتو)) بباريس الذي يضيء على المواهب النسائية في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، ومعرض ((آرت كولونيا)) في ألمانيا والذي وصفته بأنه أقدم معرض فني في العالم.

ولفتت ((غاليري)) في سياق ذلك أيضاً إلى مشاركة مصممين مشهورين في معرض ((داون تاون ديزاين)) الذي سيقام في الفترة بين 8 و11 نوفمبر، وهؤلاء تستوحي أعمالهم من الطبيعة مثل مصمم الصناعة الأسترالي إدوارد ليناكر، والفنان السنغافوري أكار دي نيسيم الذي تظهر إبداعاته إحساساً أنيقاً بالتقاء الشرق بالغرب، وفق المجلة.