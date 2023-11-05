حمدة العوضي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في دعم مبدعات الوطن

تقدم الشاعرة الإماراتية حمدة إبراهيم العوضي في إصدارها (جدل المرأة والشعر) دراسة دلالية وجمالية في شعر الأديبة خلود المعلا، إذ تناولت في هذه الدراسة، التي قدمت ضمن مشروع تخرجها في جامعة الشارقة قصيدة النثر، وهي مجال الكتابة الإبداعية للشاعرة خلود المعلا من أول إصدار للشاعرة، وإلى ديوانها الأخير الخامس، الذي صدر في سنة 2018، حيث عبرت بمسيرتها عن ملامح جمال قصيدة النثر في أسلوبها وموسيقاها وألفاظها.

الدافع الأكبر

وفي حديثها لـ((البيان)) أكدت الشاعرة أهمية الدعم اللامحدود الذي تلقاه المبدعة الإماراتية منذ قيام الدولة مشيرة إلى الدعم، الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة، حيث كان ويبقى هذا الدافع الأكبر للمرأة الإماراتية بأن تحقق إنجازات مختلفة في كافة المجالات.

وأضافت حمدة العوضي قائلةً: لا ننسى الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية((أم الإمارات)) التي دعمت المرأة الإماراتية، منذ البدايات، من خلال جمعية نهضة المرأة الظبيانية في عام 1973، والاتحاد النسائي العام.

وبالحديث عن الشعر في دولة الإمارات والشاعر، أضافت الشاعرة الإماراتية حمدة العوضي: ((أن المؤسسات المجتمعة على اختلافها تشجع المواهب لا سيما في مجال الأدب والثقافة والشعر، سواء كان طفلاً أو شاباً يافعاً أو محترفاً، وكفانا فخراً أن الإمارات تحتضن أشهر برنامجين في مجال الشعر وهما: شاعر المليون، وأمير الشعراء، وغيرهما أيضاً من البرامج، التي تحظى بمشاركة ومتابعة من مختلف دول العالم)).

سياق وتوجه

ومنذ ولوجها مجال الشعر والأدب اختارت أن يكون اسمها الصريح لتنطلق به، بينما اختارت العديد من الشاعرات وأيضاً هناك من الشعراء من اختار اسماً مستعاراً، لينشر قصائده ويكتب الشعر. وترى الشاعرة حمدة، أن شاعرات الإمارات قطعن أشواط تميز مهمة، وبتن ينافسن في ما يقدمن، أهم التجارب. ولفتت في الصدد إلى أن ذلك هو جزء من التقدم والازدهار الثقافي الثر الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول الديوان الشعري المقروء أكدت حمدة العوضي أنها من الجيل، الذي يؤمن بأهمية الكتاب الورقي، وبأهمية وجود المكتبات والكتب في البيت، لذا فهي تفضل أن يكون إصدارها ورقياً بين دفتي كتاب، لكي يقرأ ويخلد للأجيال القادمة. وقد صدر لها ديوان (سواحل الوفاء) الحائز جائزة المرأة الإماراتية في الآداب والفنون، وديوان (بين السكر والشهد) الحائز جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للآداب والفنون.

إصدارات ديدنها البيئة

تسعى الشاعرة الإماراتية حمدة إبراهيم العوضي إلى تقديم ما يخلد في الذاكرة، ويبقى ويدرس، ويعكس البيئة الإماراتية ومجتمعها بقيمه وثوابته وأصالته، بحيث يذكر الشاعر بعد رحيله بأنه ترك إرثاً إماراتياً في مجال الأدب والشعر. وتعزز وترفد حمدة بهذا التوجه، نهج ورؤى وثقافة الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال توظيف الإبداع وخاصة الشعر، في تحفيز جميع أفراد المجتمع على صون البيئة وحفظ جمالياتها وصون مقدراتها.

طموح

وتؤكد الشاعرة في الحوار، أنها تطمح بأن يحظى الكتاب الإماراتي سواء في الشعر أو الأدب والفكر بالاهتمام، من خلال ترجمته إلى لغات عدة، ليطلع العالم على التجربة الإماراتية، ويتعرف عليها عن قرب من خلال الأدب.