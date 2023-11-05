«سكة للفنون والتصميم» الـــ 12 في رحاب الشندغة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ12 من مهرجان ((سكة للفنون والتصميم)) التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة عن انتقال فعاليات المهرجان إلى حي الشندغة التاريخي.

وكانت ((دبي للثقافة)) قد وجهت في وقت سابق دعوة مفتوحة إلى كافة المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب المحترفين والناشئة، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في فنون التشكيل والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة، وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة التي تضيء على ثراء المشهد الثقافي المحلي وتوجهات قطاع الفنون عالمياً.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة عن إضافة قسم خاص بـ((فنون الطهي)) إلى المهرجان الذي يندرج تحت مظلة ((منصة سكة)) و((موسم دبي الفني))، باعتباره فناً يحفز على الابتكار، ويسهم في إبراز روائع الثقافات التي تعيش على أرض دبي ليعكس حالة التمازج والتعايش فيما بينها.

وتسعى ((دبي للثقافة)) من خلال ((سكة للفنون والتصميم)) إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

يذكر أن نسخة ((سكة للفنون والتصميم)) الحادية عشرة كانت قد حققت إنجازات جديدة وأرقاماً قياسية تعكس حيوية مشهد دبي الإبداعي، حيث نجح المهرجان في استقطاب أكثر من 120 ألف زائر، تابعوا إبداعات أكثر من 200 فنان ومبدع، وتفاعلوا مع العشرات من ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الترفيهية والموسيقية التي شهدتها نسخة المهرجان الماضية.