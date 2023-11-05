حراس المرمى يتحملون مسؤولية 7 أهداف في الجولة

أكد الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، أن الحراس يتحملون مسؤولية 7 أهداف من إجمالي الأهداف التي تم تسجيها والبالغ عددها 20 هدفاً خلال الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال: هذا عدد كبير نتيجة تعدد الأخطاء الدفاعية إضافة إلى ضعف التواصل مع زملائهم خلال المباراة.

وأشاد الدكتور زكريا أحمد بمستوى وأداء الحارس البديل لفريق الوحدة راشد علي الذي حافظ على نظافة شباكه ونجاحه في التصدي لركلة جزاء تم احتسابها في وقت حرج من زمن المباراة لصالح فريق عجمان، ولذلك يستحق نجومية الجولة السابعة، كما أشاد بمستوى حراس فرق البطائح وبني ياس للمحافظة على نظافة شباكهم في تلك الجولة.

وقال الدكتور زكريا أحمد خلال 7 جولات من عمر مسابقة الدوري، تم تسجيل 173 هدفاً في 49 مباراة، منها 86 هدفاً تم تسجيلها في الشوط الأول، و87 هدفاً تم تسجيلها خلال الشوط الثاني، سجل منها 26 هدفاً في الأوقات الإضافية، ويتحمل الحراس مسؤولية 35 هدفاً من مجموع الأهداف التي تم تسجيلها، وتفوق الحارس فهد الظنحاني في التصديات المؤثرة بعدد 39 تصدياً، مع المحافظة على شباكه نظيفة مرتين من 7 مباريات، كما تم احتساب 26 ركلة جزاء تصدى الحراس لعدد أربع ركلات فقط.

واختتم الدكتور زكريا أحمد، بقوله إن فترة التوقف الحالية للدوري ستكون فرصة أمام مدربي حراس المرمى للعمل على تدارك السلبيات التي برزت في أداء الحراس خلال الجولات الماضية.

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