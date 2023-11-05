3 «نمور» في المنتخبين الأول والأولمبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي ضم ثنائي كلباء وليد راشد وياسر حسن لقائمة المنتخب استعداداً لمواجهتي طاجيكستان والكويت الوديتين، ويبدأ تجمع المنتخب غداً وحتى 21 الجاري، فيما قام البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الأول باستدعاء اللاعب الشاب سلطان عادل لاعب ((النمور)) لقائمة ((الأبيض)) استعداداً لمباراتي نيبال والبحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكأس آسيا.
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