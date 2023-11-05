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3 «نمور» في المنتخبين الأول والأولمبي

11/5/2023 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي ضم ثنائي كلباء وليد راشد وياسر حسن لقائمة المنتخب استعداداً لمواجهتي طاجيكستان والكويت الوديتين، ويبدأ تجمع المنتخب غداً وحتى 21 الجاري، فيما قام البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الأول باستدعاء اللاعب الشاب سلطان عادل لاعب ((النمور)) لقائمة ((الأبيض)) استعداداً لمباراتي نيبال والبحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكأس آسيا.

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