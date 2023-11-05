«الأبيض» يتدرب بملعب الوصل الليلة استعداداً لتصفيات المونديال

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه الليلة بالملعب الفرعي لنادي الوصل، في بداية تجمعه بمعسكر دبي، استعداداً لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يخوض المنتخب أول مباراة له بالتصفيات الآسيوية أمام نيبال مساء 16 الجاري، باستاد آل مكتوم في نادي النصر، فيما ستقام المباراة الثانية أمام البحرين يوم 21 الجاري في المنامة، بالجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات.

ويغيب عن بداية التجمع لاعبو الشارقة والعين، بسبب مشاركتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، ويلعب الشارقة مع ناساف الأوزبكي في طشقند، فيما يلاقي العين فريق الفيحاء السعودي بالسعودية، وسوف ينضم اللاعبون إلى تجمع ((الأبيض)) فور الانتهاء من المهمة الآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب، التي اختارها المدرب البرتغالي باولو بينتو 28 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، حسن حمزة، خالد الهاشمي، خلفية الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، وعلي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

أهمية

ويعقد أعضاء الجهازين الفني والإداري اجتماعاً مع اللاعبين في بداية التجمع من أجل شرح برنامج المعسكر، والتأكيد على أهميته في الاستعداد الجدي للمباريات الرسمية، فيما سيقوم الجهاز الطبي بتوقيع الكشف على اللاعبين، بجانب الاطمئنان علي سلامة محمد الشامسي حارس الوحدة، الذي غاب عن مباراة فريقه أمام عجمان في الجولة السابعة للدوري.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو، خلال معسكر دبي إلى تعزيز الشق الهجومي للفريق، والعمل على تدارك عدد من السلبيات، التي برزت في الأداء، خلال المعسكرات الماضية، التي أقيمت في النمسا وكرواتيا ودبي، منها الارتباك الدفاعي، الذي يحدث خلال المباريات والناجم عن الكرات العرضية وتمركز بعض اللاعبين، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، والتي تعتبر الرهان الناجح للفريق، وكيفية التعامل مع الفرق، التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، وحسن استغلال الفرص، حيث يفتقد المنتخب اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان كما حدث في مباراتيه أمام الكويت ولبنان.

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