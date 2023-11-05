4 «أهداف» للعين في «الآسيوية» أمام الفيحاء السعودي

يأمل العين في تحقيق أهداف ومكاسب عدة من مباراته أمام مضيفه الفيحاء السعودي على ملعب الأخير، غداً الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال آسيا. وأكمل الفريق البنفسجي ترتيباته للعودة من السعودية بالأهداف المأمولة، التي نورد منها 4 كالتالي.

1 - تضميد الجراح المحلية

بعد خسارته الأخيرة 1 - 3 أمام الوصل ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين وتراجعه إلى المركز الثالث يسعى العين لتضميد جراحه المحلية على الصعيد الآسيوي بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام مضيفه الفيحاء السعودي لتأكيد صدارته للمجموعة وربما التأهل في حال الفوز.

2 - متابعة النتائج القوية

يأمل الفريق البنفسجي متابعة نتائجه القوية والمحافظة على سجله خالياً من الخسارة على المستوى الآسيوي بعد فوزه في الجولات الثلاث الماضية، خصوصاً وأن الفوز في مباراة الغد سيعزز كثيراً من معنويات لاعبيه، ويعيد له ثقة جماهيره الناقمة عليه بسبب خسارته الأخيرة وتنازله عن صدارة دوري أدنوك.

3 - التفرغ للاستحقاقات المحلية

بعد مباراته الآسيوية أمام الفيحاء سيواجه الفريق استحقاقات محلية مهمة، وهو يتطلع للتفرغ لها بمعنويات عالية بعد أن يضمن تأهله لثمن نهائي المسابقة القارية في حال حقق الفوز، ليعود بعدها ويتابع استعداده لمباراته أمام النصر في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب، وبعدها يستعد لمواجهة شباب الأهلي لحساب الجولة الثامنة والمقررة 24 من الشهر الجاري على ملعب الأخير، وذلك قبل أن يواجه بختاكور الأوزبكي لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا والمقررة 28 نوفمبر على ملعب استاد هزاع بن زايد.

4 - المحافظة على التفوق الآسيوي

يسعى العين للمحافظة على تفوقه على الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا بعد أن حقق 14 فوزاً من 34 مواجهة جمعته بالأندية السعودية في البطولة الآسيوية منذ انطلاقتها بنظامها الحالي في عام 2003 مقابل 13 فوزاً للأخيرة، فيما حضر التعادل في 7 مواجهات، وكان الفريق البنفسجي فاز على الفيحاء السعودي في لقاء الذهاب بنتيجة 4 - 2 كأكبر فوز يحققه على نادي سعودي بالمسابقة القارية.

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