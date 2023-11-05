الوحدة يسترد «السعادة» وعجمان يحبط نفسه

استرد الوحدة الفرحة والسعادة بتحقيقه ثاني فوز على التوالي والرابع خلال 7 جولات في دوري أدنوك للمحترفين، لا سيما والفوز جاء خارج ملعبه على عجمان الذي أحبط نفسه وأهدر فرصة التعادل على الأقل من ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في آخر دقائق المباراة، وانعكست النتيجة سلبياً على عجمان الذي وجد نفسه في المركز الأخير للترتيب العام وهو الفريق الوحيد لم يسجل فوزاً حتى الآن وأكثر الفرق استقبالاً للأهداف (21 هدفاً).

سعادة

وانعكست نتيجة المباراة بوضوح في تصريحات مدربي عجمان والوحدة بعد المباراة، حيث تحسر الروماني إيسايلا مدرب عجمان على أول خسارة له مع الفريق البرتقالي بعد تعادلين حققهما عجمان مع الوصل والبطائح، وفي المقابل بدا الجنوب أفريقي ماهير دافيدز مساعد مدرب الوحدة سعيداً بالنتيجة، وأوضح أن المدير الفني بيتسو موسيماني تحسن صحياً وخرج من المستشفى ولكن الأطباء منعوه من حضور المباراة وسوف ينضم قريباً للفريق.

وتحدث عن المباراة قائلاً: ((لم تكن مباراة سهلة وقدمنا شوطاً أول جيداً واستحوذنا على الكرة واستطعنا اختراق دفاعات المنافس بشكل جيد في الشوط الأول وفي الشوط الثاني قدمنا مستوى أقل لأن المنافس حاول تضييق المساحات وتقليل نقاط قوتنا والضغط على مرمانا لإدراك التعادل ولم نترجم الفرص التي تهيأت لنا لحسم النتيجة)).

وأكد دافيدز أن التعثر في بعض المباريات السابقة ليس أمراً مزعجاً وكل الفرق المنافسة وتسعى للقب تعثرت وهذه طبيعة الدوري والمشوار طويل، مشيراً إلى أن فريقه يتطور بشكل مقنع وهو قادر على المنافسة.

فوز

ولم يخف إيسايلا مدرب عجمان معاناة فريقه مع اللعبات الثابتة التي نتج من إحداها هدف المباراة الوحيد، وقال: ((من الواضح خسرنا وكان الوحدة يستحق الفوز، بدأنا المباراة بشكل سيئ وعانينا كثيراً من اللعبات الثابتة، وكان الوحدة أكثر شراسة، ولاعبو عجمان لم يؤدوا بالشكل المطلوب في اللعبات الثابتة وهذه واحدة من المشكلات التي يجب أن نجد لها الحل، والوحدة صنع العديد من الفرص وجوانكا صنع الفارق في مواقف عدة.

وأضاف: بعد الشوط الأول ظهر فريقنا بشكل مختلف ومستوى أفضل وصنعنا فرصاً وأهدرنا ركلة جزاء، والوحدة تهيأت له فرص أيضاً من المرتدات ولكن هذا حال كرة القدم، علينا التعلم من الدرس والتعامل مع المواقف بأكثر إيجابية، المشكلة في عدم تحقيق الفوز هي الضغط على اللاعبين، وأرى أن المستوى يتحسن وبعض الوقت نحتاج للحظ كما حدث في ركلة الجزاء التي ضاعت مرتين بعد أن ارتدت من الحارس. وختم حديثه قائلاً: علينا أن نضع في الاعتبار إصابة بعض المحترفين الأجانب مثل نادر الغندري، ويحتاجون تأهيلاً وتدريباً أكثر، لا أعاتب الأجانب فقط وجميع اللاعبين مطالبون بتقديم مستوى جيد.

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