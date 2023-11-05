نور الدين العبيدي: الحسابات الدفاعية وراء تراجع التهديف

أكد نور الدين العبيدي المحلل الكروي، أن تراجع معدل التهديف في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين إلى 2.8 هدف بعد تسجيل 20 هدفاً، متراجعاً عن المعدل العام للدوري وهو 3.5 أهداف، يعود إلى الحسابات التكتيكية الدفاعية تحسباً للخسارة، بعد أن بدأت ملامح المنافسة تتشكل سواء بالنسبة للمنافسة على البطولة أم ضمان البقاء، موضحاً أن لعبة الكراسي الموسيقية على الصدارة سوف تتواصل لقوة التنافس بين الفرق.

وأكد العبيدي، أن تفوق الوصل على العين أداءً ونتيجة بسبب الخطة التكتيكية لمدربه 4 - 3 - 3، والأسلوب المتوازن بين الدفاع والهجوم المتمثل في السيطرة على الوسط بالاعتماد على الدفاع المتقدم، ومراقبة لابا كودجو من طرف المهيري وبوفتيني والضغط العالي ثم التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، التي مكنت الوصل من تسجيل 3 أهداف رغم استحواذ العين على الكرة بـ60 %، وتعود هزيمة العين لعدم توفق طريقة 3 - 5 - 2 وتغيير مراكز اللاعبين مثل بارك من الوسط إلى الدفاع ورحيمي من جناح إلى مهاجم ثانٍ، وكذلك سوء اختيار التشكيلة الأساسية وعدم الاعتماد على عمر اتزيلى وماتياس بلاسيوس في وسط الملعب، وعدم التركيز في التغييرات وإشراك جوناتاس وإخراجه بعد 15 دقيقة، كل هده العوامل ساهمت في فوز مستحق للوصل وهزيمة مستحقة للعين.

ضغط الأهلاوية

أما شباب الأهلي فقد كان مصراً على الفوز في مباراته أمام اتحاد كلباء للبقاء في الصدارة، وبالفعل عن طريق الإيقاع السريع والضغط على المنافس نجح بتسجيل 3 أهداف جميلة، كما شهدت هذه المباراة اكتشاف مهاجم واعد سيكون له شأن كبير هدا الموسم إذا ما واصل المدرب الاعتماد عليه وهو المهاجم البرازيلي المقيم والذي يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية وتكتيكية وذهنية كبيرة تخول له أن يكون أساسياً في المباريات المقبلة، وتقديم الإضافة التي يبحث عنها مدرب الفريق في الهجوم.

حسابات تكتيكية

مباراة الجزيرة والشارقة كانت نتيجتها مهمة جداً للفريقين، فخسارة أحدهما تعني الابتعاد عن المنافسة، لذلك طغت عليها الحسابات التكتيكية والحذر مما أثر على المستوى الفني للمباراة والسيطرة الميدانية 50 % استحواذ لكل فريق وكان الجزيرة أفضل في الشوط الأول فتقدم بهدف علي مبخوت، وتدارك الشارقة في الشوط الثاني فكان الأفضل وسجل هدف التعادل، هذه النتيجة تبقي على حظوظ الفريقين في المنافسة.

فوز مستحق

كما حقق البطائح فوزاً مستحقاً على النصر بعد مباراة تكتيكية، اعتمد فيها رادوي على دفاع المنطقة وتوجيه لعب المنافس إلى مناطق معينة من الملعب للضغط عليه وافتكاك الكرة، وتمكن بفضل هذا الأسلوب من تسجيل هدفين دون قبول أي هدف، أما فريق النصر فقد عاب أداءه عدم الانضباط التكتيكي والبطء في التحركات الفردية والجماعية سواء في الدفاع أم الهجوم.

قيمة مضاعفة

وأخيراً حقق فريق حتا الفوز في مباراة من فئة 6 نقاط وحقق انتصاراً مستحقاً على الإمارات، رغم تلقيه هدفين نتيجة عدم التركيز والاطمئنان، أما الإمارات فمن أسباب الهزيمة بداية المباراة المتمثلة في الجهة اليسرى لدفاعه مما تسبب لفريقه قبول 4 أهداف، هذه النتيجة ستكون لها انعكاسات إيجابية على فريق حتا وسلبية على فريق الإمارات في باقي الجولات.

وفي مباراة الوحدة مع عجمان سيطر الوحدة في الشوط الأول، ولكن التسرع أمام المرمى وغياب الدقة في اللمسة الأخيرة كانت من أسباب عدم تسجيل أهداف باستثناء الهدف الوحيد الذي سجله الفريق، أما عجمان فقدم مردوداً فردياً وجماعياً واعداً في الشوط الثاني، وكان قريباً من إدراك التعادل لولا تألق الحارس راشد علي وتصديه لضربة جزاء على مرتين، لاعبو عجمان في حاجة إلى تجاوز الحالة الذهنية وقلة الثقة قبل فوات الأوان، أما مباراة بني ياس وخورفكان فكانت عبارة على مباراة ودية لا أكثر ولا أقل، وفاز فيها الفريق الذي كان اكثر إصراراً وحضوراً ذهنياً.

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