تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 3 فبراير المقبل في دبي

بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن موعد النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، التي ستنعقد بين 3 و7 فبراير المقبل، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، والمنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع، والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن تحديد موعد النسخة الخامسة من التحدي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على التحضيرات المبكرة والدائمة لاستضافة كل فرق الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية من مختلف دولة العالم في المسابقة، والتي تعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، ويتم تنظيمها في المدينة التدريبية بالروية.

مشاركات

وأوضح اللواء الغيثي، أن المشاركة في المنافسات تشهد ارتفاعاً عاماً بعد آخر من قبل الفرق التكتيكية والتي وصل عددها خلال النسخة الرابعة إلى 55 فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مبيناً أن منافسات العام المقبل 2024 ستكون أكثر زخماً وقوة من قبل كل الفرق العالمية، لذلك تتحضر شرطة دبي لإنجاح الفعاليات بشكل مبكر دائماً، بما يساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية لأهم الفعاليات والبطولات الرياضية. وأضاف اللواء الغيثي، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي لتعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

تطور

بدوره، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يتابع أدق التفاصيل لتنظيم فعاليات النسخة الخامسة وفق أفضل المعايير ونوعية المنافسات والتحضيرات الإدارية والميدانية التي تتم على قدم وساق لاستقبال كل الفرق العالمية.

دعم

وأشار الكتبي، إلى أن دعم معالي الفريق المري تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أوصل المسابقة إلى العالمية، ورفع من مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها تحدي إنقاذ رهينة، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

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