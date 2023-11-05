‏كوماندو جروب بطل الهواة في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

شهد اليوم الخامس من منافسات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، مجموعة من أقوى النزالات المخصصة لفئة الهواة، وذهبت الصدارة إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T ثانياً، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، وأحمد عبدالله القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة - مجلس أبوظبي الرياضي، وساجييف كوات، رئيس اتحاد الجوجيتسو الكازخستاني.

وتشهد البطولة اليوم إقامة منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً).

ترسيخ

وقال محمد سالم الظاهري، إن تخصيص يوم كامل لمنافسات الهواة، يرسخ مكانة البطولة منصة عالمية مثالية تعزز المشاركة والشمولية، وتفسح المجال أمام مختلف الفئات لإبراز مواهبها وقدراتها، وتعزيز إمكانية دخولها عالم الاحتراف باعتبارها منجماً للمواهب.

وأشاد الظاهري، بالتفاعل الجماهيري الكبير مع نزالات فئة الهواة، مؤكداً أن هذه الفئة أثبتت أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على إفساح المجال أمامهم للتألق في سماء البطولة.

وتابع: ((تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قدرتها على الإبهار وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي والمجتمعي، والجمع بين الأفراد من مختلف الثقافات والأعراق، في مشهد يعكس رسالة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في ترسيخ منهج التواصل البنّاء بين الشعوب)).

نجاحات متوالية

بدوره، قال أحمد القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي: ((تشهد البطولة نجاحات متوالية وتجتذب حضوراً جماهيرياً من مختلف فئات المجتمع، وأتوقع لها مزيداً من النمو في المستقبل، ويأتي ذلك بفضل الجهود التي يبذلها الاتحاد، ليثبت أنه من بين أفضل الاتحادات الرياضية في الدولة)).

ظهور مشرف

من جهته، قال ساجييف كوات: ((تسعدني النتائج التي يحققها لاعبونا، وتشهد رياضة الجوجيتسو حالياً انتشاراً واسعاً في العالم، على مستوى الفرق والمنتخبات، بفضل الجهود التي تبذلها أبوظبي في الترويج لهذه الرياضة، سواء من حيث تقديم تجربة استثنائية ملهمة للجميع في نشر وتطوير اللعبة وصناعة وتأهيل الأبطال، أو تنظيم أقوى البطولات في العالم وفق أعلى معايير الجودة، فضلاً عن جهودها في السعي لاعتماد اللعبة بالمنظمات الدولية الرياضية الكبرى)).

إلى ذلك، تتواصل الأنشطة المصاحبة وخيارات الترفيه المتنوعة في الحي الرياضي، ما يجعل من البطولة فعالية متكاملة تقدم أنشطة وفعاليات تلائم شرائح المجتمع.

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