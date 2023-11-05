«هايك آند فلاي» تحلّق على قمة جبل ينس اليوم

تنتقل، اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة ((هايك آند فلاي)) التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى إمارة رأس الخيمة، حيث سيحلق المتسابقون على قمة جبل ((ينس)) قبل خوض منافسات الجولة الثالثة، غداً، على قمة جبل ((جيس)).

جولات

ويشارك في النسخة الثانية من بطولة ((هايك آند فلاي)) التي تقام من 5 جولات، 40 متسابقاً من 19 دولة هي: الإمارات، إيطاليا، النمسا، سويسرا، فرنسا، اليابان، الفلبين، الهند، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، البرازيل، المكسيك، ألمانيا، استراليا، التشيك، بلغاريا، كولومبيا، إنجلترا، إيران.

وأدى المشاركون، أمس، مجموعة من القفزات التدريبية على قمة جبل ((ينس)) استعداداً لمنافسات الجولة الثانية، كما قدموا عروضاً استعراضية في سماء رأس الخيمة.

حضور

وحرص يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة، وأعضاء مجلس الإدارة على حضور التدريبات والمتابعة الميدانية للحدث.

وأكد الحمادي، أن رأس الخيمة تعد من الوجهات السياحية الممتازة في الدولة والتي تشهد زخماً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً من المواطنين والمقيمين والزوار لا سيما محبي سياحة المغامرات والسياحة البيئية في منطقتي جبل ينس وجبل جيس.

ووجه الحمادي الشكر إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة والتي قدمت جهوداً كبيرة لإنجاح الجولتين الثانية والثالثة، وكذلك إلى شرطة وبلدية رأس الخيمة والإسعاف على التعاون المثمر والبناء وإلى ((ميديا لاند)) لتقديمها الدعم اللوجستي للحدث.

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