منتخب الجودو يستعد في أستراليا لـ«طوكيو غراند سلام»

يختتم منتخبنا الأول للجودو، اليوم، في أبوظبي، إعداده الداخلي، قبيل التوجه إلى أستراليا غداً، للانتظام في معسكر إعداد يضم 13 لاعباً ولاعبة، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام للجودو، التي تستضيفها اليابان يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، وتعتبر ختام بطولات غراند سلام الكبرى للجودو لعام 2023.

والتقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، لاعبي ولاعبات المنتخب على هامش بطولة أبوظبي غراند سلام، موجهاً بضرورة التركيز خلال البطولات الكبرى المقبلة، لحصد المزيد من النقاط للتأهل الأولمبي، ومواصلة التواجد في الدورات الأولمبية بعد لندن 2012، ثم ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، ومواصلة الحضور الأولمبي الإيجابي في بطولات العالم الكبرى للجودو، وهو الطموح الذي يخطط له الاتحاد تطلعا لميدالية جديدة خلال المشاركات المقبلة.

ويضم منتخب الجودو لبطولة ((طوكيو غراند سلام))، 8 لاعبين ولاعبات هم بشيرات خوردي، وزن تحت 52 كلغم، وباتسو ألتان وزن تحت 57 كلغم، ونارمند بيان وزن تحت 66 كلغم، وشفيلي جرام وزن تحت 66 كلغم، وطلال شفيلي وزن تحت 81 كلغم، وجريجوري أرام وزن تحت 90 كلغم، وظافر آرام وزن (تحت 100 كلغم)، ومعروف ماجو وزن فوق 100 كلغم. ويترأس البعثة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي. ويشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور.

معسكر جورجيا

ويخلد المنتخب عقب بطولة طوكيو، إلى الراحة حتى ديسمبر موعد السفر الى جورجيا لإقامة معسكر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس.

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