منتخب الخماسي الحديث رابع العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصد منتخب الإمارات للخماسي الحديث المركز الرابع في بطولة العالم، التي أقيمت في إندونيسيا، في أول مشاركة لمنتخبنا في بطولة عالمية، وضمت قائمة منتخب الإمارات 5 لاعبين هم: صالح السويدي، جاسم العبدولي، حمد الدوسري، خالد الشامسي، وعمران إسماعيل.
ونجح لاعبو منتخبنا في التأهل إلى النهائيات في مسابقات البياثل (الجري والسباحة)، والترياثل (الجري والسباحة والرماية)، ليحققوا المركز الرابع، ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى الدولة فجر غد.
وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث لـ((البيان)) أن نتائج المنتخب مبشرة بالخير، وإيجابية خصوصاً أنها المشاركة الأولى في بطولة العالم،معربة عن سعادتها بالحصول على المركز الرابع بالبطولة وسط منافسة مع منتخبات قوية.
وأضافت:نسعى لتكوين منتخبات في كل المراحل العمرية، إضافة إلى تكوين منتخب نسائي . وتابعت: طموحنا الوجود في أولمبياد باريس 2024، ونحن نعمل لتحقيق ذلك الهدف، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية ، لا سيما أن لدينا عناصر أثبتت وجودها وقادرة على التطور بشكل سريع.
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