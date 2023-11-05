منتخب الخماسي الحديث رابع العالم

حصد منتخب الإمارات للخماسي الحديث المركز الرابع في بطولة العالم، التي أقيمت في إندونيسيا، في أول مشاركة لمنتخبنا في بطولة عالمية، وضمت قائمة منتخب الإمارات 5 لاعبين هم: صالح السويدي، جاسم العبدولي، حمد الدوسري، خالد الشامسي، وعمران إسماعيل.

ونجح لاعبو منتخبنا في التأهل إلى النهائيات في مسابقات البياثل (الجري والسباحة)، والترياثل (الجري والسباحة والرماية)، ليحققوا المركز الرابع، ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى الدولة فجر غد.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث لـ((البيان)) أن نتائج المنتخب مبشرة بالخير، وإيجابية خصوصاً أنها المشاركة الأولى في بطولة العالم،معربة عن سعادتها بالحصول على المركز الرابع بالبطولة وسط منافسة مع منتخبات قوية.

وأضافت:نسعى لتكوين منتخبات في كل المراحل العمرية، إضافة إلى تكوين منتخب نسائي . وتابعت: طموحنا الوجود في أولمبياد باريس 2024، ونحن نعمل لتحقيق ذلك الهدف، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية ، لا سيما أن لدينا عناصر أثبتت وجودها وقادرة على التطور بشكل سريع.

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