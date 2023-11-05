الشارقة وناساف.. مواجهة الصدارة الآسيوية الليلة

تتجدد في السادسة من مساء اليوم مواجهة الشارقة وناساف الأوزبكي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، وتقام المباراة بالاستاد المركزي في أوزبكستان، ويستضيف الفيصلي الأردني الليلة فريق السد القطري في المجموعة نفسها، ويملك السد 4 نقاط، فيما يخوض الفيصلي المباراة بلا نقاط.

وتعد مباراة المتصدر ((الشارقة)) والوصيف بالمجموعة مفصلية، ويعد الشارقة الفريق الوحيد بالمجموعة، الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة برصيد 7 نقاط، وفاز في الجولة الثالثة في ملعبه على ناساف بهدف قبل أسبوعين.

ويسعى الشارقة للخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير، ليحافظ على صدارة المجموعة، بينما يلعب منافسه صاحب الـ 6 نقاط من أجل الفوز للعودة إلى القمة، التي انتزعها الشارقة في الجولة الماضية.

ويفقد الشارقة في المباراة نجمه وصانع ألعابه بيانيتش بداعي الإصابة، وماجد حسن للإيقاف، بعد طرده في مباراة الجولة الثالثة، وتبدو الخيارات متوفرة للمدرب الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة لاختيار أفضل العناصر لبدء المباراة والعناصر البديلة، ويقف البرازيلي كايو لوكاس على رأس أبرز نجوم الشارقة، وكذلك لوان بيريرا، إلى جانب وجود عثمان كمارا، والفرنسي ماريجا، وفراس بالعربي، واليوناني مانولاس.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سعودي يضم: محمد خالد الهايش، وخلف زيد الشمري، ياسر عبدالله السلطان، والحكم الرابع شكري حسين ، وحكم الفيديو المساعد عبدالله الشهري، وحكم ((الفار)) إبراهيم الدحيل. وكان وفد الشارقة توجه إلى أوزبكستان، مساء أول من أمس، وأدى حصة تدريبية في ملعب المباراة، بالإضافة إلى تدريب خفيف في الفترة الصباحية، بعد وصوله.

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