الأمان الاقتصادي.. أولوية في دبي

تسابق الدول لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، لكن يبرز عامل أهم في رفع أي دولة إلى المراتب الأولى عالمياً، مهما اختلفت المؤشرات أو المقاييس أو التصنيفات، ألا وهو ((الأمان)).

وللأمان طابع يتعلق بالسلامة الشخصية والاطمئنان لحالة أو لواقع ما وذلك يشكل أساساً لبناء أي اقتصاد متين، لكن أبعد من ذلك، هناك الأمن الاقتصادي ويعني الأمن الغذائي والتعليمي وتوفير فرص العمل. كما يعني الأمان الاقتصادي الشعور بالاطمئنان إلى واقع ومستقبل دون مخاطر أو أزمات قد تمحو الثروات الشخصية أو الإنجازات المحققة.. هنا تبرز دبي بقوة، فالحياة في الإمارة لها طابع مختلف.

هنا الأمن أولوية.. لا بل استدامة عرفتها الإمارة التي تستضيف كل جنسيات العالم على أرضها وحرصت كل الحرص على الحفاظ عليها. في دبي أمنك الاقتصادي الشخصي بخير، فالمصارف في الإمارات عموماً متينة وتسجل نمواً مضطرداً بلغ 10 %؜ ليصل إجمالي أصولها إلى 898.9 مليار دولار. وتسجل أرباح مصارف الدولة نمواً بواقع 26.6 % وهي من المعدلات المرتفعة عالمياً فيما المصارف الأوروبية تعاني والأمريكية قد شهدت مؤخراً انهيار أحدها ما استدعى تدخل الدولة.

وفي ظل الأمان الاقتصادي لا ينسى المقيم في دبي أنه يعيش في إحدى أغنى المناطق عالمياً، وتقدر القيمة لثروة الإمارة الناتجة عن اقتصادها الكلي بحدود 312 مليار دولار لتكون رابع أغنى مركز مالي في العالم.

وخلال 2022، تخطت الإمارات التوقعات العالمية وجذبت 5200 شخص من أغنياء العالم. وتشير الأرقام إلى أن دبي تحتضن ما يزيد على 67 ألف مليونير، فيما عدد سكانها يسجل حدود 3.6 ملايين نسمة أي أن 2 % من سكان الإمارة من أغنياء العالم.

ولا بد من التوقف هنا عند السياسات الحكومية التي أسهمت في تعزيز الأمان الاقتصادي، عبر استحداث مناطق حرة للأعمال، وتملك حر للعقار، فيما لا توجد ضرائب على الدخل رغم أن الحكومة تؤمن كل مقومات العيش الكريم لا بل تقدم مدينة نموذجية للرفاهية. هي دبي، حيث يتمتع المرء بالأمن والأمان... وهنا سعادة ورفاهية السكان أولوية... لذا، تتفوق دبي برقيها على أفضل مدن العالم.