مدائح شوقي

لا غرو أن أمير الشعراء المتأخرين أحمد شوقي، وأمير شعره: قصائده الثلاث في مدح نبي العالمين صلى الله عليه وسلم، فقد تميزت بأنواع من الحِكَم، وصنوف من العلم، وكثير من الأمثال السائرة، قلما توجد في مدائح غيره من أصحاب المدائح المشهورين قديماً وحديثاً. وقد بلغ من اعتزاز الأمير بمدائحه أن قال:

قد كان شعري شغل نفسك فافترح

من كل جائلة على الأفواهِ

فاقرأ على ((حسّان)) منه لعله

بفتاه في مدح الرسول مُباهِ

ومدائح شوقي النبوية الثلاث: الهمزية، والبائية، والميمية؛ قلائد فخر، وَأَكَالِيل غار في جيد الزمان:

ألبَسَه من رائقِ الحُلي ما

يعجِزُ ‌جِيدُ ‌الدّهرِ عن حَمْلِهِ

فالهمزية التي مطلعها:

‌وُلد ‌الهدى ‌فالكائناتُ ‌ضياءُ

وفم الزمان تبسّمٌ وثناءُ

تفيض بحب عارم، يرتسم في صور مشرقة شتى؛ تتلألأ بهاء وصفاء وسناء؛ فلحظة ميلاد البشير انبثاق فجر جديد، تفجَّر ضوؤه وسطع على الكون والكائنات، فاحتفى به ساكن الأرض والسماء على السواء.

أما البائية التي مطلعها: (‌سلوا ‌قلبي غداة سلا وتابا...)

فتعدُّ من روائعه، رحمه الله، فقد مدح فيها سيد الخلق، صلى الله عليه وسلم، بأسلوب شائق، ولفظ رائق، ومعنى سابق، ولا عجب في ذلك فشوقي ممن ألين له الشعر، ويسر له فَتْق معانيه، واستخراج جوهره، واستجلاء دراريه! أما ميميته نهج البردة فمطلعها:

ريم على القاع بين البان والعلم

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

فنلاحظ أن شوقي بدأ قصيدته كما بدأ قبله كل من كعب بن زهير والإمام البوصيري بالغزل، سنة الشعراء القدامى.