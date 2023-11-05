غزة والأسئلة الصعبة!

تتحول غزة من سجن كبير إلى مقبرة كبيرة أمام العالم، ذلك أمر مشين للضمير العالمي، ردات فعل إسرائيل خارجة بكل المقاييس عن الأعراف الإنسانية، ولكن من قال إن الأخلاق تنتصر في الحروب؟

من الجانب العربي هناك أسئلة صعبة تفرضها تلك الأحداث الدامية، البعض يرى أنه ليس من اللائق في هذا الوقت طرح الأسئلة الصعبة حفاظاً على الروح المعنوية للجمهور الفلسطيني والعربي، والبعض يرى أن طرح الأسئلة الصعبة بحثاً عن إجابات قريبة إلى الإقناع هو واجب كل من يتحمل المسؤولية سواء سياسية أو حتى ثقافية.

الأسئلة الصعبة كثيرة منها ستة أسئلة مركزية:

أولاً: لقد ظهر في كثير من الكتابات أن (شق الجبهة الفلسطينية) هدف استراتيجي عملت عليه حكومات اليمين الإسرائيلي (فهي شجعت ظهور حماس) وسمحت بمدها بالحد الأدنى من سبيل البقاء (كهرباء ومال منقول عن طريق تل أبيب) بحيث تبقى مناكفة للسلطة الفلسطينية على اعتبار أن الأضرار التي تأتي منها (أقل من خسائر الوحدة الفلسطينية) لو تحققت، وتجاهلت أن الفاعل الوازن ـ مع الوقت ـ لـ((حماس)) هي طهران! لذلك لدغ الحذر من مأمنه!

وكم عمل العرب على الوحدة الفلسطينية ولكنها لم تتحقق، جزئياً بسبب طموح القادة وجزئياً بسبب (مصالح إسرائيل) لتسويق تشدد فلسطيني! تلك حقيقة علينا أن نعيها!

ثانياً: تم استهداف مخيم جباليا وقيل إن الاستهداف لقيادي من ((حماس))، ولكن ذهب في ذلك الاستهداف عشرات القتلى! كيف عرف الجيش الإسرائيلي بمكان ذلك القائد؟، قيل إن هناك (إخبارية)، إذا أضفنا إلى هذه المعلومة معلومة أخرى، وهي أن (البارومتر العربي) كان قد نشر نتيجة استطلاع رأي في غزة (انتهى منه يوم 6 أكتوبر) قبل نشوب الحرب بيوم، يقول ذلك الاستطلاع إن نسبة وازنة من الغزيين غير راضين على إدارة ((حماس)) للقطاع، ذلك مؤشر على أن هناك من المواطنين الفلسطينيين من لهم ملاحظات جدية على ((حماس))، ولم يستشاروا أو تستحيط ((حماس)) لحمايتهم.

ثالثاً: غزة سهل مسطح لا وجود لجبال أو تلال أو موانع طبيعية، وأي عاقل يعرف أن هذا المسرح صيد سهل للطائرات الحربية، خاصة إن لم يتوفر ردع جوي، والاستعاضة عن ذلك بأنفاق تحت الأرض، وهي قد تكون مفيدة جزئياً، ولكن إغلاقها أيضاً سهل جزئياً، فلن تساعد كثيراً على المقاومة طويلة الأجل، بجانب أنه ليس هناك تدفق سلاح من الجوار، كما حدث في صراعات أخرى في العالم!

رابعاً: على الرغم من التمني أن لا تتسع الجبهات، لأنها سوف تخرب أوطاناً كثيرة، إلا أن التساؤل مطروح أين (محور المقاومة)؟ الذي يمكن أن يخفف على الجبهة الغزية تلك الحمم من النار، وهل يخدع أحد (بمفرقعات) يرسلها الحوثي عن بعد، وتقع في الغالب في أرض مصرية!

واضح أن حسابات من يمول (محور المقاومة) هي الاستفادة ما أمكن من دم ودمار الغزيين لتحقيق أجندته الدولية والإقليمية لصالحه وليس لصالح القضية!!

خامساً: أعلن المتحدث باسم ((حماس)) أنها سوف تطلق الأسرى (الأجانب)، والمعروف أن معظم الإسرائيليين (وهو سر معلن) يحملون جنسية مزدوجة، أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية، بل الدولة الأخيرة تسمح قوانينها بوضوح بحمل جنسيتها لأي مواطن إسرائيلي من أصل أو عاش أجداده في ألمانيا! فهل يطلق كل الأسرى؟

سادساً: لا يجب أن ننخدع بأن (الرأي العام العالمي) سوف يتفهم القضية ويناصر أهل غزة، نعم هناك أصوات تصلنا، ونعتقد أنها الأغلبية، فقط لأننا نحب أن نسمعها، إلا أن الرأي العام الغربي وخاصة السياسي ما زال مناصراً لوجهة النظر الإسرائيلية، لأن الاثنين من قماشة واحدة وهي التي يدعونها (الثقافة اليهودية المسيحية)!.

تلك أسئلة صعبة وأي مجتمع متحضر يطرحها على نفسه وعلى قادة الصراع لتحمل المسؤولية، أما المزايدة في السياسة فقد كانت ولا تزال مقتل العربي وخاصة في هذه القضية.