نوفمبر والقضية الفلسطينية

في ظل ما يجري منذ شهر في الأراضي الفلسطينية، وبالخصوص في قطاع غزة من حرب دامية، تدمر البشر والحجر، وصعود القضية الفلسطينية إلى قمة الاهتمام العربي والعالمي، نحاول في هذا المقال تتبع التواريخ الرئيسية المتعلقة بهذه القضية عبر السنين، إلى ملاحظة- فرضية، وهي أن شهر نوفمبر هو الأكثر شهادة للتطورات الكبرى لها، منذ أكثر من مئة عام، ولن نزيد هنا، كما فعلنا في مقال سابق، سوى إيراد أبرز هذه التطورات، تاركين للقراء الكرام الحكم على صحتها.

-1917 وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يبعث رسالة يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي ما عرفت باسم وعد بلفور.

-1919 انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس والذي طالب باستقلال فلسطين.

-1935 مقتل عز الدين القسام على يد القوات البريطانية في إحدى قرى قضاء جنين بفلسطين.

-1947 صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة للعرب، والثانية لليهود.

-1949 رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يطالب بضم القدس إلى إسرائيل.

-1953 مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 101، بإدانة إسرائيل بسبب ارتكابها مذبحة في قرية قبية بين رام الله واللد.

-1956 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً يطالب المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل بالانسحاب الفوري من مصر بعد عدوانهم العسكري عليها.

-1967 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد حرب يونيو 1967، والذي نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية، التي احتلتها أثناء هذه الحرب.

-1970 الأمم المتحدة تصدر القرار رقم 649، والذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

-1974 زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يتحدث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطاب تاريخي هو الأول من نوعه.

-1977 الرئيس محمد أنور السادات يزور إسرائيل ويلقي خطابه التاريخي أمام الكنيست، واضعاً اللبنة الأولى لأول معاهدة سلام عربية- إسرائيلية.

-1988 زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات يعلن من الجزائر في المجلس الوطني الفلسطيني، إعلان قيام دولة فلسطين في 15 نوفمبر.

-1995 اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين على يد الإسرائيلي اليهودي المتطرف إيجال عامير.

-1998 ياسر عرفات بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يفتتح مطار غزة الدولي، وتصل إليه طائرة الركاب الأولى من مصر.

-2004 رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح يتولى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بالنيابة، بعد وفاة ياسر عرفات.

-2007 عقد مؤتمر أنابوليس للسلام بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من الرئيس جورج بوش، وانتهى بصدور بيان مشترك من جميع الأطراف التي حضرته، ومن بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت.

-2009 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية كبيرة مشروع قرار، تقدمت به الكتلة العربية، يطالب إسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيقات ذات مصداقية في الاتهامات التي حملها تقرير لجنة جولدستون حول ارتكاب جرائم حرب، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، وقد قبل الجانب الفلسطيني التعاون معها، بينما رفضت إسرائيل الاعتراف بها.

-2010 الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون، يلزم الحكومات الإسرائيلية بأن تطرح للاستفتاء الشعبي أي انسحاب قد يقرره أي اتفاق سلام، من القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتين.

-2012 إسرائيل تغتال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام، وتبع ذلك شنها الحرب الثانية على قطاع غزة، واستمرت لنحو ثمانية أيام.