جاسم محمد بودي .. تاجر كويتي أثرى من العمل في الهند

التجار الكويتيون الذين استقروا في الهند للعمل التجاري، قبل اكتشاف النفط في منطقة الخليج أي في زمن الاقتصاد القائم على النشاط البحري وصيد اللؤلؤ، كثر ولكل منهم حكاية مختلفة مفعمة بصور الكفاح والعطاء والبذل، وتعكس ما كان للرعيل الخليجي الأول من صولات وجولات في الهند البريطانية. لكن حديثنا هنا يقتصر على رواية سيرة أحدهم، وهو المرحوم التاجر ((جاسم محمد حمد عبدالرحمن بن زيد بودي))، وسوف نستند في ذلك على تفاصيل دقيقة أوردتها الباحثة الكويتية القديرة حصة عوض الحربي، في موسوعتها الكاملة المصورة الموسومة ((تاريخ العلاقات الكويتية الهندية 1896 ــ 1965))، ونطعمها بمصادر أخرى مثل كتاب ((أعلام في الجزيرة العربية والخليج)) لمؤلفه أحمد بن برجس.

في النصف الثاني من القرن 17 الميلادي انتقلت عائلة بودي من موطنها الأصلي في بلدة العيينة النجدية إلى مدينة الدرعية، وهناك انقسمت إلى قسمين: قسم ارتحل إلى الأحساء، وهم محمد بن عبدالله بن ناصر بودي وأبناؤه، حيث استقروا وتكاثروا وامتزجوا بأهلها فصاروا من أبنائها ووجهائها، وقسم آثر أن يرتحل إلى الكويت حيث استقر في حي الوسط من العاصمة وتحديداً في الموقع المعروف باسم ((ساحة بودي)) مقابل قصر السيف حالياً.

وطبقاً لما ورد في موقع منتدى تاريخ الكويت الإلكتروني، فإن هجرة العائلة إلى الكويت كانت بسبب الاضطرابات والحروب التي شهدتها منطقة نجد زمن الدولة السعودية الأولى، وأن تواجدهم في الكويت تصادف مع انتشار مرض الطاعون الذي فتك بأسر كثيرة ومنها أسرة بودي التي لم يبق من رجالاتها سوى عميدها حمد عبد الرحمن بودي وابن عمه عبد العزيز. ويقال إن سبب تسمية العائلة، التي تنتسب إلى الجبور من بني خالد، بهذا الاسم هو طول أيدي أحد أجدادهم.

أنجب حمد عبد الرحمن بودي أربعة أبناء هم محمد وأحمد وعبد الوهاب ويوسف. وأنجب ابنه الأكبر ((محمد حمد بودي))، الذي كان مقرباً من الشيخ عبدالله الثاني بن صباح، خمسة أبناء، أحدهم هو جاسم محمد حمد عبد الرحمن بودي (المترجم له).

والذي ولد بالكويت في عام 1875 وتلقى تعليمه على يد جده حمد بودي، أحد علماء الكويت آنذاك، وعلى يد عمته ((المطوعة)) مريم حمد بودي التي علمته القرآن والكتابة والقراءة والحساب. وحينما كبر اتجه إلى العمل التجاري مقتدياً في ذلك بوالده. ومع مرور الزمن وسعيه إلى اقتناص الفرص التجارية المجزية وإخلاصه لمهنته وأمانته ومثابرته تضاعفت ثروته حتى غدا من كبار التجار العاملين في تجارة التمور والحبوب، حيث كان يصدرها من منطقة الأهوار في العراق بحراً إلى عدن ودبي والهند وموانئ شرق أفريقيا.

لاحقاً، وبسبب متطلبات محله التجاري في الكويت، افتتح لنفسه مكتباً تجارياً في كراتشي في عام 1906، بل ترك الكويت واستقر هناك لمباشرة العمل بنفسه، فكان يشرف على تحميل السفن الكويتية المتجهة إلى بلده بالحنطة والشعير والدقيق والأرز والماش، كما كان يتولى من خلال مكتبه تصريف تمور مزارع الشيخ خزعل الكعبي أمير المحمرة ومزارع الشيخ مبارك الصباح ومزارع عائلته في الأسواق الهندية.

وكدليل على نجاحه التجاري وتضخم ثروته، أخبرتنا الباحثة الحربي في الصفحة 220 من كتابها، أن ثروة جاسم بودي بلغت في عام 1917 ما يقارب مليونين و300 ألف روبية، الأمر الذي شجع شركة الشيرازي (إحدى الشركات الملاحية العاملة في بومباي لحساب الحكومة اليابانية)، أن تعرض عليه بأن يصبح وكيلها في الكويت، وهو ما لم يقبل به حاكم الكويت آنذاك الشيخ جابر المبارك الصباح (1860 ــ 1917)، كون مثل هذا العمل مخالف لبنود اتفاقية الحماية مع بريطانيا العظمى سنة 1899.

بعد نحو عامين من الكساد العظيم الذي ضرب العالم وتسبب في خسائر كبيرة للتجار، وتحديداً في عام 1920، أغلق بودي مكاتبه التجارية في كراتشي وعاد إلى الكويت، حيث برز ضمن طبقتها الاجتماعية والتجارية بدليل حصوله على عضوية المجلس البلدي سنة 1934، ناهيك عن عمله كمحصل للأموال التي كان نواخذة البحر يدفعونها إلى حاكم الكويت والمعروفة باسم ((قلاطة الغوص)) (قلاطة وجمعها قلاليط هي أيضاً حصة البحار في رحلات الغوص بعد خصم ما عليه من ديون).

ومما يذكر للرجل بعد عودته إلى الكويت أنه تبرع لبناء السور الثالث بمبلغ 10000 روبية، وتبرع بمبلغ 5000 روبية لشراء مولد للمياه، وساهم بالمال في بناء المدرسة المباركية، وشارك في حرب الجهراء عام 1920، وزود المساكين والفقراء بالمواد الغذائية مجاناً، بينما باعها على المقتدرين بسعر التكلفة تخفيفاً عليهم من ظروف الحرب العالمية الأولى، وكان صاحب أول عنوان برقي في الكويت زمن حكم الشيخ جابر المبارك الصباح. كما كانت له أعمال خيرية إبان إقامته في كراتشي، ومنها: الإنفاق على طباعة رسالة تسهيل تجويد القرآن الكريم لمؤلفه عمر عاصم في المطبعة المصطفوية ببومباي سنة 1915، ومنها أيضاً بناء مضيف في كراتشي للعرب والكويتيين والبحارة الخليجيين المارين بالمدينة.

1936

اقترن جاسم بودي أولاً بابنة التاجر والسياسي الكويتي سيد علي الرفاعي التي أنجبت له عبدالله وعبد الرزاق ومنيرة، ثم اقترن بعائشة مرزوق المرزوق التي رزق منها بعبد العزيز ومرزوق ومصطفى وغنيمة. وفي عام 1936 أتاه الأجل المحتوم فصلي عليه ودفن في الكويت.

ننتقل الآن إلى سيرة ابنه البكر عبدالله جاسم حمد بودي الذي ولد في الكويت عام 1900 والتحق بوالده في كراتشي للعمل معه في تجارته هناك، لكنه ترك كراتشي بعد فترة وذهب إلى بومباي للدراسة في جامعتها الإسلامية المعروفة باسم ((عليغره)) (ALIGARH UNIVERSITY)، فأصبح أول كويتي يتخرج من هذه الجامعة العريقة في تخصص العلوم السياسية وإدارة الأعمال.

بعد تخرجه، وبسبب تخصصه وإجادته الإنجليزية، تم تعيينه في المعتمدية السياسية البريطانية بالكويت، لكنه طلب نقله إلى الهند في أعقاب الأحداث السياسية التي شهدتها الكويت في عام 1938 والمعروفة باسم ((أحداث المجلس التشريعي))، فكان له ذلك، حيث افتتح لنفسه في شارع ((محمد علي رود)) ببومباي القديمة مكتباً تجارياً لتصدير المواد الغذائية إلى الكويت والخليج، وظل هذا المكتب يعمل من عام 1941 إلى عام 1956. والجدير بالذكر أن عبدالله جاسم بودي استقر في بومباي طويلاً مع زوجته منيرة مرزوق المرزوق وأبنائهما بدر وجاسم وفيصل ومحمد وخالد وهند ونزهة وفاطمة وبدرية، في فيلا بمنطقة ((مارين درايف)) الراقية، ونشأ أبناؤه وترعرعوا ودرسوا في أرقى مدارس بومباي الداخلية.

أما وفاته فكانت في الكويت سنة 1981.أما الابن الآخر لجاسم بودي (المترجم له) واسمه ((مرزوق جاسم محمد حمد بودي))، فقد ولد في الكويت عام 1920 ودرس بالمدرسة المباركية، وفي عام 1936، حينما كان يافعاً في سن السادسة عشرة، ذهب إلى كراتشي ليتعلم أصول التجارة عند خاله المقيم هناك التاجر فهد المرزوق، وظل هناك حتى عام 1940، حينما قاده ذكاؤه وطموحه وبعد نظره إلى الانتقال من كراتشي إلى مقاطعة غوا التي كانت وقتذاك جيباً تحت السيطرة البرتغالية ضمن أراضي الهند البريطانية، وذلك اقتداءً بكويتيين سبقوه إلى هناك وتمكنوا من الإثراء والبروز تجارياً من أمثال إسماعيل العبدرزاق وعبد العزيز الجلال اللذين استقرا هناك منذ 1935 و 1938 على التوالي.

في غوا تمكن مرزوق بودي من تحقيق النجاح والصعود في فترة قياسية لدرجة أنه تفوق على من سبقوه إلى هناك، حيث حصل على تسهيلات وامتيازات من المستعمر البرتغالي في مناجم الذهب والمنغنيز، وتوسعت تجارته بصورة كبيرة بدليل وصول تعاملاته التجارية إلى اليابان وألمانيا وكوريا.

وفي سن الخامسة والعشرين اتجهت أنظاره إلى الاستثمار خارج حدود الهند البريطانية، فتعامل مع الحلفاء بُعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ودخل معهم في صفقات تجارية مربحة تمثلت في شرائه لمخلفات الحرب من خردوات وحديد وملابس عسكرية وتصديرها إلى الهند والخليج، ومن تلك الملابس ما اشتهر كثيراً في الخليج في الأربعينات والخمسينات باسم ((أوفركوت هتلر)) الصوفي الثقيل زيتي اللون.

ظل مرزوق مقيماً في غوا لسنوات، بنى خلالها هناك مستشفى خاصاً باسم ((مستشفى مرزوق))، وفندقاً تجارياً باسم ((مرزوق هوتيل))، ولم يعد إلى الكويت إلا في عام 1953، فيما خسر ممتلكاته في غوا بسبب قيام الحكومة الهندية بتأميم ممتلكات الأجانب هناك بعد أن نجحت في استعادة المنطقة من المستعمر البرتغالي في عام 1961. وبعد عودته إلى الكويت، شارك في تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1953 وفي تأسيس شركة ناقلات النفط عام 1957، وفي تأسيس عدد آخر من الشركات التجارية والمصارف، ناهيك عن تملكه لوكالات حصرية عدة لسلع وبضائع استهلاكية متنوعة. وبقي ناشطاً في المجال التجاري إلى أن توفاه الله في الكويت في عام 1964.

ومن مشاهير عائلة بودي في الكويت كل من ((أحمد حمد عبد الرحمن بودي)) الذي عاش في الفترة من 1870 إلى 1929، وأخيه ((يوسف حمد عبد الرحمن بودي)) المولود عام 1876 والمتوفي في عام 1968، وهما شقيقان لوالد المترجم له. وهاتان الشخصيتان أسستا تجارتهما المستقلة في المواد الغذائية انطلاقاً من الساحل الشرقي للهند، حيث افتتح يوسف بودي مكتباً تجارياً في كلكتا في عام 1915، بالتعاون مع شقيقه أحمد بودي، وظلا يترددان على الهند ويقيمان بها لسنوات من أجل إدارة مكتبهما والإشراف على أعمالها.

وقد أوردت الباحثة الحربي في كتابها، نصاً لرسالة بعثها يوسف بودي من كلكتا بتاريخ 1/1/ 1916 إلى التاجر الكويتي محمد سالم السديراوي، وكيل الشيخ مبارك الصباح في بومباي، يخبره فيها بأسعار البضائع المتوفرة، ويشتكي له من ارتفاع مصاريف الشحن وسيطرة الإنجليز على النقل البحري.

وبسبب ظروف الكساد العالمي، لم يستمر مكتبهما التجاري في كلكتا طويلاً، إذ قاما بإغلاقه مع نهايات العقد الثاني من القرن العشرين. ومما يذكر ليوسف بودي أنه كان أول من أدخل ماكينة عصرية لطحن الحبوب إلى الكويت من الهند وذلك في سنة 1914، وقد اشتهرت آنذاك بماكينة بودي، حيث كان الأهالي والخبازون يرسلون إليها القمح لطحنه آلياً، بدلاً من الطحن بواسطة الراحة التقليدية البطيئة، ثم قام يوسف بودي ببيع تلك الماكينة، وجلب أخرى أحدث في أربعينات القرن الماضي. ومن أعماله الأخرى أنه كان أول من أنشأ مزرعة نموذجية بمنطقة الفنطاس تعمل بالمضخات الآلية التي لم تكن معروفة آنذاك.