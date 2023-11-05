بحثاً عن جزيرة مجهولة!

للحظة تشعر برغبة في الاختباء أو الاختفاء ربما، رغبة مؤكدة في الصمت الذي لا تسمع فيه شيئاً ولا تقول شيئاً في المقابل، لأن الكلام كله صار بلا معنى وبلا قيمة، وحده الكلام الذي يمكن أن ينقر فتحة في جدار الظلام هو الذي يستحق أن ينتبه له، لكنك لا تعرف من يمكن أن يقول كلاماً ذا قيمة وسط هذا الاضطراب الكبير؟

في الحقيقة أنت كذلك الشاعر وتلك المرأة الهشة وذاك الطفل، تشعر برغبة ملحة للذهاب إلى جزيرة كريدو التي اختلقتها الشاعرة الكورية (كيم سينغ هي) في ديوانها ((الأمل وحيداً)) لتهرب إليها عندما تكاثف حزنها في لحظات اليأس التي مرت بها وهي ترقب هروب الحياة من عيني زوجها طريح المستشفى. فعلى سلم ذلك المستشفى جلست بين دموعها ورغبتها في الفرار من الحزن، ليخترع ذهنها جزيرة المفارقة، التي يمكن للإنسان أن يحتمي بها وهو يسقط من بين ثقوب الحزن واليأس لتتلقفه جزيرة الأمل والأمان والمحبة!

إن البحث عن جزيرة خيالية، هو معادل طبيعي لفكرة الهروب والاختباء في مكان لا يعرفه غيرنا ولا يعرفنا فيه أحد، ولطالما سمعت أمي وأنا صغيرة تقول في لحظات إحباطها وتعبها (من يأخذني لجزيرة لا يعرفني فيها أحد ولا يصل إلي مخلوق)! إنه البحث عن مكان منسي يمنحك الأمان والسلام، فالشعور بأنك شخص بعيد عن كل أحد وكل شيء، شعور لا يقاس ولا يقدر، إنه شعور أشبه بالمستحيل، حين تجد نفسك كائناً غير مرئي وغير محسوس وغير مراقب وغير مساءل!

وكأنك كائن يمر محاذياً سور العالم على أطراف أصابعه فلا يثير فضول أحد حتى وإن كان قطة، ولا تندلق عليه النظرات كلعاب قذر، ولا تطوقه ثرثرة القيل والقال، مكان يشعرك بالبهجة كونك وحيداً ولا شيء يثير مخاوفك، أو قلقك، مكان تشعر فيه بالراحة التامة، وإن بدت مؤقتة، فأنت تعرف بأن أي راحة هي مؤقتة في نهاية المطاف.