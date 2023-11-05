النار تطال الجميع

لم يستطع وزير الخارجية الأمريكية إقناع الدول العربية التي اجتمع بها في عمان بوجهة النظر التي تتبناها إدارة بايدن.

المبررات التي يطرحها الجانب الأمريكي لم تكن مقبولة، ولا يمكن لأي عربي أن يوافق عليها، وهذا ما اضطر كل طرف أن يؤكد على موقفه في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الاجتماع، فالعالم وليس العرب فقط، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار تجنباً لتفاقم الموقف وسقوط مزيد من الضحايا الأبرياء في غزة، بينما الأمريكان يتبنون وجهة النظر الإسرائيلية ويساندونها، ويريدون تمريرها دون وضع أي اعتبار للمأساة الإنسانية التي يستحدثونها.

الوسيط لم يعد وسيطاً، منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر، وقد أبُلغ الرئيس الأمريكي بذلك خلال زيارته لإسرائيل، عندما ألغي اجتماعه في عمان مع قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر، والسبب كان التصعيد الإسرائيلي ضد المناطق السكنية في غزة، والإصرار على تهجير سكانها، حتى ضرب المستشفى المعمداني بمرضاه وطواقمه الطبية، ولم يتردد بايدن في ((سرد)) الرؤية الإسرائيلية حول الصاروخ الفلسطيني وأيدها!

وعندما عاد بلينكن للمرة الثالثة ساد اعتقاد بأنه يحمل حلاً أو خطة لإنهاء هذه المأساة، خاصة بعد تصريحاته ورئيسه حول وقف استهداف المدنيين، ولكن ذلك لم يحدث، فالولايات المتحدة ما زالت تتحدث بلسان نتنياهو، وأصبح القرار الأمريكي يرتكز على استمرار الحرب على غزة، وعدم وقف إطلاق النار، وبحجة جديدة، وهي أن ((حماس)) ستعيد تموضعها، وقد تكرر ما فعلته من قبل، وهذا ليس تأييداً بل تصريحاً واضحاً لذلك الجيش المحيط بكل القطاع لفعل ما يريد!

غزة تحترق، هذا ما لا يختلف عليه اثنان، ولكن هناك آخرين يحترقون، ومخطئ من يعتقد أن النار التي يشعلها ستصيب عدوه فقط، فاتجاهات الرياح تتغير، وألسنة اللهب لا تدار بالذكاء الاصطناعي، ولا تقرأ بصمة العين، لكنها تأخذ كل من يقف في طريقها، ومن ملك القوة، وغرته الوسائل المميتة التي يملكها اليوم، قد تسقطه بضعة أصوات في صناديق الاقتراع بعد سنة من الآن، وأقصد هنا جو بايدن وإدارته، فهؤلاء أحرقوا كل أوراقهم ما عدا ورقة واحدة يلوح بها في وجه العالم، وهي القوة الغاشمة ضد المدنيين!

وللحديث بقية.