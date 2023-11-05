مريم المهيري لـ«البيان»: «كوب28» محطة مهمة لمستقبل مستدام لشعوب العالم

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك تجربة استثنائية على المستويين المحلي والعالمي في مواجهة التغير المناخي في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، الذي سيُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، سيكون محطة انطلاق نحو إنجازات أكبر، ومحطة عالمية مهمة للإسهام في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض.

منوهة بأن الإمارات ستترك بصمتها الخاصة خلال الحدث في دعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

وقالت معاليها في حوار مع ((البيان)) إن الإمارات تمتلك رؤية واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب جهود إزالة الكربون بما ينعكس على الجهود العالمية للحد من آثار التغيرات المناخية، مشددة على أن نهج الوزارة عند تنفيذ خططها وبرامجها المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة يقوم على إشراك أفراد المجتمع، انطلاقاً من أن ((الكل مسؤول)).

وتطرقت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة في حوارها إلى دور القطاع الخاص في الإمارات، مؤكدة أنه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي، ولاعباً رئيسياً في تقليل البصمة الكربونية واستحداث قطاعات جديدة تعمل في مجال الاستدامة، مشيرة إلى أن لدى القطاع الخاص فرصة استثنائية بالتحول إلى نظم اقتصادية مستدامة مدعومة ببنية تحتية متطورة في ظل عمل الدولة على تعزيز الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.

سفراء المناخ

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي تماشياً مع التوجهات الدولية، كما تقوم أيضاً بتطوير الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية بما يواكب الالتزامات البيئية والغذائية للسنوات المقبلة.

وجددت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة التأكيد على أن إيجاد حلول لتحديات التمويل المستدام في العالم يعد ركيزة رئيسية ومهمة إذا ما أردنا التغيير في استجابة العالم للتغيرات المناخية، سواء من خلال التخفيف وخفض الانبعاثات، أو التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وقالت معالي مريم المهيري: إن مبادرة ((الابتكار الزراعي من أجل المناخ)) التي أطلقتها الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية نجحت، خلال عامين فقط، في زيادة تعهد الدول المشاركة باستثمار 13 مليار دولار في أنظمة الزراعة الذكية مناخياً، إضافة إلى نمو عدد الشركاء إلى نحو 500 شريك، ما بين الحكومات وسباقات الابتكار وشركاء المعرفة حول العالم.

وتالياً نص الحوار..

مستقبل مستدام

خطت الدولة خطوات مهمة لترسيخ الاستدامة في المجتمع الإماراتي وإيجاد مستقبل مستدام للجميع، فهل يمكن إطلاعنا على أبرز ملامح جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا الشأن؟

تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة في ضوء توجهات دولة الإمارات وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، قدمت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص العديد من الجهود في مجالات، أبرزها مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الخضراء في تطبيق الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، إلى جانب العمل مع البلديات والمؤسسات ذات الصلة في تطبيق القوانين البيئية في كامل الأنشطة الاقتصادية، والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور لكل المعايير والاشتراطات البيئية، والمضي قدماً في تعزيز الاقتصاد الدائري وأنشطة إعادة التدوير، وغيرها من جهود الحد من التلوث في الهواء والمياه والبيئة.

وفي إطار التغيرات المناخية تحديداً، فإن الإمارات تمتلك رؤية واضحة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 بالتعاون مع الجهات المعنية.

الأمن الغذائي

وتعمل الوزارة كذلك على تعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات من خلال تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتطمح الإمارات لأن تكون الأولى في المؤشر العالمي للأمن الغذائي بحول عام 2051، وهنا يأتي المجتمع على رأس الأولويات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الحصول على غذاء صحي آمن وكافٍ ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية بأسعار مقبولة في جميع الأوقات، بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات.

وفي هذا الإطار ندعم نظم الزراعة والغذاء المستدامة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في إدارة كامل سلسلة القيمة من أجل مواجهة التحديات، مثل ندرة المياه وقلة الأراضي الزراعية، فتلك النظم تضمن لنا إنتاجاً غذائياً مستداماً يقلل استيرادنا من الخارج؛ ولذلك نحرص أيضاً على تعزيز المزارع الوطنية وتشجيع دخول المزيد من المواطنين في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي.

وقد أطلقنا في هذا المجال مبادرة ((تعزيز استدامة المزارع الوطنية))، التي تهدف لزيادة المشتريات الحكومية من المزارع الوطنية تدريجياً وصولاً إلى 100 % بحلول عام 2030، إضافة إلى دعم الصيادين ومهنتهم التاريخية بكل السبل، كون الثروة السمكية ركناً رئيسياً في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الغذاء في الإمارات.

وأود أن أقول إن هناك اجتماعات دورية تجمع الوزارة مع المزارعين والصيادين في كل إمارات الدولة، وتحرص على حل مشكلاتهم وإيجاد حلول لكل التحديات التي يمكن أن نواجهها.

هناك كذلك قطاع مهم، وهو التنوع البيولوجي والأحياء المائية، فدولة الإمارات حريصة على أن يكون الحفاظ على البيئة الطبيعية على رأس الأولويات، وأطلقت استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي كذلك من أجل هذا الغرض.

49 محمية

وتمتلك الإمارات اليوم 49 منطقة محمية ((برية وبحرية)) تنتشر في مختلف إمارات الدولة، وتزخر بتنوع بيولوجي هائل، وتحتضن العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض

مسؤولية مجتمعية

ما أبرز الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة حالياً أو ستطبقها مستقبلاً لتعزيز الوعي في مجتمع الإمارات بحماية البيئة؟

تحرص الوزارة عند تنفيذ خططها وبرامجها المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية على إشراك أفراد المجتمع انطلاقاً من أن الكل مسؤول، وأن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وينبغي أن يكون ذلك نهجنا في حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ويمثل 2023 عام الاستدامة، وهو عام استثنائي في مسيرة الدولة في مجال العمل المناخي والبيئي؛ لذا تم إطلاق حملة ((استدامة وطنية)) تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف ((كوب28))، التي تهدف إلى نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.

تأثير المناخ

وتفتخر الوزارة بإطلاق برنامج سفراء المناخ ((CAP))، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي، فهو بمثابة مؤتمر أطراف ((كوب)) مصغر يتيح للطلاب من مدارس مختلفة ومن خلال أجواء تعليمية فريدة أداء أدوار يكونون فيها سفراء لبلدان مختلفة، ليتعرفوا على تأثيرات تغير المناخ والتحدث عن القضايا البيئية، ولا يقتصر الأمر على هذه المبادرات والبرامج التي ذكرناها، بل هناك غيرها الكثير لا يتسع المجال لذكرها، لكن مما لا شك فيه أن استضافة الدولة مؤتمر الأطراف ((كوب28)) تبعث برسالة قوية من الإمارات إلى العالم بأسره للاصطفاف حول هدف واحد، هو حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة من خلال تبني خطوات جادة للتنفيذ على أرض الواقع.

تجربة استثنائية

شكلت استضافة مؤتمر ((كوب28)) ثمرة لجهود الإمارات في مواجهة تحديات التغير المناخي، فكيف تنظرون إلى أهمية العمل الدولي المشترك لتقديم حلول واقعية لهذه التحديات؟

تمتلك الإمارات تجربة استثنائية على المستويين المحلي والعالمي في مواجهة التغير المناخي في مختلف القطاعات، وسيكون ((كوب28)) محطة انطلاق نحو إنجازات أكبر نفاخر بها أجيال المستقبل.

إن مسيرة الإمارات المناخية والبيئية بدأت بتأسيس الدولة على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر حتى هذه اللحظة بدعم ورؤية القيادة الرشيدة، التي تدرك حجم التحديات، وكيف يمكن لدولة الإمارات إيجاد مستقبل مستدام بتحويل تلك التحديات إلى فرص.

وتحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات في العمل المناخي العالمي، أهمها وأحدثها أن الإمارات أولى دول المنطقة التي وقعت على اتفاق باريس للمناخ، وتُقدم الإسهامات المحددة وطنياً، إضافة إلى أنها أولى دول المنطقة التي تعلن عن استراتيجيتها للحياد المناخي بحلول عام 2050.

خطوات عملية

ويمثل استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف ((كوب28)) الشهر الجاري فرصة مهمة لنا ولكل الدول والمنظمات المشاركة من الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ومن أجل وضع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ممكناً لا بد أن تكون هناك خطوات عملية نقوم بها جميعاً من خلال التعاون المشترك، فمن خلال المؤتمر، تنادي الإمارات بضرورة تحقيق تحول عادل ومنصف للطاقة من أجل الاستبدال بأنظمة الطاقة التقليدية أنظمةً نظيفة ومتجددة.

ولتحقيق ذلك لا بد أن يكون هناك منظومة واضحة لتمويل الأنشطة والمشروعات المناخية من أجل التخفيف من حجم الانبعاثات، وكذلك التكيف مع التغيرات المناخية بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام في دول العالم، وخصوصاً دول العالم النامي، وكذلك هناك حاجة ضرورية لتبادل الخبرات والتقنيات والتكنولوجيا التي تُمكن هذه الدول من تنفيذ مشروعاتها وجني ثمارها خلال السنوات المقبلة، فليس هناك المزيد من الوقت ليضيع، وينبغي المضي قدماً في تنفيذ تلك التوجهات.

ابتكار زراعي

وفي مجال الأمن الغذائي المستدام، أطلقت الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة ((الابتكار الزراعي من أجل المناخ)) بهدف تطوير برامج لتسريع تبني الابتكارات الزراعية من خلال تحفيز استثمارات النظم الزراعية والغذائية الذكية مناخياً، كما تهدف المبادرة إلى زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مصادر أقل، وبشكل يُقلل البصمة الكربونية لأنشطة الزراعة والغذاء التي تتسبب بأكثر من ثلث الانبعاثات الكربونية العالمية.

نظم مستدامة

كما نعتزم استثمار مؤتمر الأطراف ((كوب28)) وترك بصمتنا الخاصة في دعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، فإدراكاً منا أن نظم الغذاء التقليدية تتسبب وحدها بنحو ثلث الانبعاثات العالمية كل عام، نجد أنه من الضروري تبني نظم مستدامة تقلل البصمة الكربونية للقطاع واستهلاك المياه، مع عدم وجود حاجة إلى الأراضي الزراعية لإنتاج العديد من المحاصيل.

وفي هذا الشأن، نسعى في الإمارات إلى حشد الدول وتشجيعها على التوقيع على ((إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي)) في ضوء ((برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة))، الذي تشرفت بالإعلان عنه خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية مؤخراً في روما.

محطة عالمية

وقد قامت الوزارة من خلال القنوات الدبلوماسية بإرسال أول نسخة من الإعلان إلى وزراء الزراعة حول العالم من أجل الاستفادة من ملاحظاتهم وتعليقاتهم، لتقوم الدولة بإرسال النسخة النهائية إلى القادة حول العالم من أجل التوقيع على الإعلان. وبتطبيق تلك الأنظمة سنكون قد حققنا حزمة من النجاحات، أولها خفض الانبعاثات، وأهمها الإسهام في القضاء على الجوع في العالم.

واستكمالاً لتلك الجهود، سنسعى أن يكون مؤتمر الأطراف ((كوب28)) محطة عالمية مهمة للإسهام في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض.

جهود رائدة

*يعد مؤتمر ((كوب28)) فرصة مهمة لإبراز جهود الإمارات الرائدة في حماية البيئة أمام العالم .. ما أبرز البرامج التي سيتم التركيز عليها لإيصال هذه الرسالة؟

تتشرف وزارة التغير المناخي والبيئة بقيادة الجهود الوطنية لاستضافة مؤتمر الأطراف ((كوب28)) بموجب قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بتنسيق كل الجهود الحكومية في الدولة استعداداً لاستضافة الحدث العالمي.

وهناك العديد من الجهود والمشروعات المناخية والبيئية الرائدة من مختلف الجهات المعنية في الدولة، التي سيتم الاعتماد عليها في نقل تجربة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والخدمية.

وتشمل تلك المشروعات جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وإجراءات وتقنيات الحد من الانبعاثات والغازات الدفيئة، وجهود الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدام، كما سننقل تجربة الإمارات المهمة في التعاون مع القطاع الخاص، وسنحرص على نقل رؤية وصوت مجتمع الإمارات بما يشمل الشباب والمرأة وكل القطاعات المجتمعية، إلى كيفية بناء مستقبل مستدام لنا ولشعوب العالم.

يعد دعم حلول التمويل المستدامة من أهم المحاور التي يركز عليها مؤتمر الأطراف، فكيف تنظرون إلى مستوى الاستجابة العالمية لدعم هذه الحلول؟ وما فرص الارتقاء بهذه الاستجابة بعد ((كوب28))؟

إيجاد حلول لتحديات التمويل المستدام في العالم هي ركيزة رئيسية ومهمة إذا ما أردنا التغيير في استجابة العالم للتغيرات المناخية، سواء من خلال التخفيف وخفض الانبعاثات، أو التكيف مع آثار التغيرات المناخية. هنا نجد أن الدول النامية تحظى بالنصيب الأكبر في مواجهة تلك التغيرات على الرغم من أنها لا تتسبب بشكل كبير فيها.

يبلغ إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي، والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان من أجل مساعدتها على التحول لنظم طاقة خضراء.

بالطبع هناك حاجة ملحة لعمل كل الأطراف من خلال إعادة تشكيل النظام المالي لكبرى المؤسسات المالية العالمية لسد فجوة تمويل تلك المشاريع. ونعلم أنه لن تستطيع تلك المؤسسات وحدها تمويل هذا المبلغ، إذ ينبغي أن يكون هناك دور رئيسي للقطاع الخاص للاستثمار من خلال منح الحكومات المزيد من التسهيلات والحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركات.

وتتعاون رئاسة مؤتمر الأطراف ((كوب28)) مع المؤسسات متعددة الأطراف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتوحيد أسواق الكربون الطوعية، وتحفيز رأس المال الخاص والتمويل، كما نحث البلدان المانحة على الوفاء بالتزاماتها، التي من أهمها توفير 100 مليار دولار من تمويل العمل المناخي سنوياً، وهو ما وعدت به عام 2009، ومضاعفة تمويل التكيف مع المناخ بحلول عام 2025، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره، ويبقى النقاش على كيفية إدارته وتشغيله والتعهدات والالتزامات المتعلقة به.

تكاتف

كيف ترون دور ((كوب28)) في تسليط الضوء على أهمية تكاتف المجتمعات العالمية للحد من هدر الغذاء؟

الحد من هدر الأغذية من أبرز التحديات التي تواجه العالم، حيث تنتج الأغذية المفقودة والمهدرة نحو 8 إلى 10 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فضلاً عن أن إهدار الأغذية والطعام يستتبعه إهدار الموارد التي استخدمت في إنتاجه، مثل المياه والطاقة والعمالة، بما يمثل استهلاكاً للموارد الطبيعية التي ينبغي الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن ثلث إجمالي الطعام المنتج في العالم ينتهي به الأمر في النفايات، وهو ما يعادل 1.3 مليار طن من الغذاء أو ما قيمته تريليون دولار تضيع هباءً كل عام.

وتسعى الإمارات إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والإسهام في القضاء على الجوع الذي عانى منه ما يصل إلى 783 مليون شخص حول العالم العام الماضي فقط في أعقاب جائحة ((كوفيد 19))، والصدمات المناخية المتكررة والصراعات المنتشرة.

وقد اتخذت الإمارات خطوات عملية في هذا الصدد، إذ أطلقت المبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره ((نعمة))، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة، و((مؤسسة الإمارات))، وتهدف إلى تحقيق التزام الإمارات بالحد من فقد الغذاء وهدره 50 % بحلول العام 2030 استناداً إلى الهدف 3 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتعمل المبادرة على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة الإمداد الغذائية، ابتداءً من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك، التي تشمل المزارع، والشركات، والموزعين، وبائعي التجزئة حتى الأفراد.

وخلال مؤتمر الأطراف ((كوب28)) سيكون هناك دور مهم للإمارات في الحد من فقد وهدر الغذاء، في ضوء ((برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة))، و((إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي))، فاعتماد نظم حديثة في كامل سلسلة القيمة الغذائية يقلل بشكل كبير من معدلات فقد الغذاء في مراحل الإنتاج والنقل والتخزين وصولاً إلى يد المستهلك، والمستهلك هنا كلمة السر في الحد من هدر الغذاء من خلال التوعية والتأكيد أن الغذاء نعمة لا بد من المحافظة عليها.

وعلينا أن نبدأ من الأطفال والشباب وكل أم تعد الطعام لأبنائها. سيكون لهذا مردود إيجابي جداً على مستوى الإمارات والعالم.

محطة مهمة

حققت الإمارات عند إعلانها مسار تحقيق الحياد المناخي 2050 نقلة مهمة ضمن مسيرة الدولة في العمل المناخي، فكيف تنظرون إلى منجزات هذا المسار؟

بدعم قيادتنا الرشيدة، تعمل الإمارات منذ سنوات على هذا النهج على المستويين المحلي والعالمي، وكانت الإمارات أولى دول الشرق الأوسط بالإعلان عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومنذ ذلك الحين، تعمل الدولة ممثلة بكل الجهات المعنية على مسار تحقيق الحياد المناخي.

على سبيل المثال، قامت الإمارات مؤخراً بتعديل الاستراتيجية الوطنية للطاقة من خلال وضع هدف طموح بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة لثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، إضافة إلى الإعلان عن استراتيجية وطنية طموحة للهيدروجين، حيث تطمح الإمارات لأن تصبح منتجاً ومصدراً عالمياً لطاقة الهيدروجين منخفضة الكربون.

ذلك بجانب تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي نسعى من خلالها إلى توفير ما يصل إلى 25 % من احتياجاتنا من الطاقة مع تشغيل المحطات الأربع، ما يساعدنا على الحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن سنوياً.

وكل ذلك سوف يساعدنا على الإيفاء بتعهدنا بخفض الانبعاثات بـ40 % مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال وفقاً للنسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات التي أعلنا عنها يوليو الماضي. وتتضمن النسخة تفاصيل محددة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، كالنقل والغذاء والطاقة والصناعة، وغيرها.

دور فاعل

كيف تقيّمون مستوى استجابة القطاع الخاص للمبادرات البيئية؟

تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ((كوب28)) بهدف تقديم القمة الأكثر شمولاً؛ لذا من المهم إشراك جميع الشركاء لتسريع وتيرة العمل المناخي داخل الإمارات وخارجها.

ويمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي، ولاعباً رئيسياً في تحقيق جهودنا لتقليل البصمة الكربونية في القطاعات واستحداث قطاعات جديدة تعمل في مجال الاستدامة؛ لذا نظمت الوزارة مبادرة ((الحوار الوطني للطموح المناخي)) لرفع طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في الإمارات، ودعت من خلاله الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة في جميع عملياتها، كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة ودعم أهداف الدولة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول عام 2050.

وخلال المبادرة قمنا بدعوة الشركات إلى الانضمام إلى ((تعهد الشركات المسؤولة مناخياً)) في الإمارات، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تعهدت بذلك إلى 131 من كبرى الشركات العاملة في الدولة في مختلف القطاعات.

اهتمام كبير

تعد حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة ثرواتها إحدى الأولويات الاستراتيجية للوزارة، فما أبرز الخطط المستقبلية بهذا الخصوص؟

أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالمحميات البحرية لدورها الرئيس في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يبلغ عددها 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01 % من المناطق البحرية والساحلية، ما جعل الدولة تحتل المرتبة الأولى في معيار ((المحميات الطبيعية البحرية)) عام 2019، وذلك في ((مؤشر الاستدامة البيئية))، وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال.

وأطلقت الإمارات ((تحالف القرم من أجل المناخ)) بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، الذي يجسد حرص الدولة على تعزيز جهود العمل من أجل المناخ، عبر تبني حلول داعمة لجهود خفض الانبعاثات، تقوم على الطبيعة للمساهمة بفاعلية أعلى في الوصول إلى الحياد المناخي، وتعزيز جهود حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

وتحرص الدولة على رفع طموحها الخاص بزيادة أعداد أشجار القرم، حيث أعلنت عن هدفها الطموح المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، وهو ما سيسهم في مضاعفة قدرات الطبيعية لدينا من تخزين الكربون، وصون وتنمية البيئة البحرية والساحلية في الدولة.

تحول الطاقة

أظهرت الإمارات التزامها طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي بإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة ((‏ETAF‏)) بالشراكة مع ‏((آيرينا)) لجمع مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.. كيف ترون مستوى التعاون الدولي في دعم هذه المنصة؟

تم إطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة ((‏ETAF‏)) على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب26)) في بريطانيا عام 2021، وهو ما يعزز جهود الدولة في بناء مستقبل مستدام عالمياً.

وقد تعهدت الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة، ما يعكس التزام الدولة بتمكين انتقال البلدان النامية إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المستفيدة.

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