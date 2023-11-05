رئيس «كوب28» يرحب باتفاق تفعيل صندوق الخسائر والأضرار

رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب28)) ، بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار، أمس، والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة، لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله.

وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة ((كوب28)) على تعزيز التعاون البناء، وتضافر وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للمناخ من أجل رفاه البشرية في أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله الذي انعقد في أبوظبي استعداداً لـ ((كوب28))، ولضمان إسهام الصندوق عند تفعيله في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ودعمها في التعافي من تداعياته.

وأشاد معاليه في ختام الاجتماع بالنتائج والتوصيات المهمة التي توصل إليها، لافتاً إلى أن اللجنة الانتقالية نجحت في معالجة التحديات خلال اجتماعها في أبوظبي، وفي إيجاد أرضية مشتركة وتقديم توصيات واضحة تساهم في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، مما يؤكد فاعلية العمل المتعدد الأطراف.

ورحب معاليه بتوصل اللجنة الانتقالية إلى اتفاق في أبوظبي على تحديد توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ما من شأنه تمهيد الطريق لإنجاز اتفاق بشأن الصندوق في دبي خلال ((كوب28))، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق النتائج المطلوبة في هذا المجال.

وشدد معاليه على ضرورة عمل كل الأطراف على التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق، والوفاء بالتعهدات اللازمة لتمويله خلال ((كوب28))، مشيراً إلى أن حياة مليارات من البشر وسبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ تعتمد على تبني هذه المقترحات في المؤتمر.

وأصدر الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار، الذي عقد في أبوظبي يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، توصيات تشمل توفير الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر حاجة إليه، وخصوصاً الدول التي تكبدت خسائر وأضراراً نتيجة تداعيات تغير المناخ، على أن تكون مسؤولية الأطراف خلال ((كوب28))التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق.

وأشاد معاليه أيضاً بالجهود المكثفة للجنة الانتقالية ورئيسيها المشاركين أوتي هونكاتوكيا، مديرة إدارة تغير المناخ في وزارة البيئة في فنلندا، وريتشارد شيرمان، عضو وفد جنوب أفريقيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي أكدت إمكانية تحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي من خلال التكاتف وتضافر وتوحيد الجهود.

ويعد الإعلان عن إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار من الإنجازات الرئيسية لمؤتمر ((كوب27))، الذي عقد في شرم الشيخ، وكانت رئاسة ((كوب28)) قد وافقت على استضافة الاجتماع الخامس للجنة في أبوظبي بعد انتهاء الجلسات السابقة، دون التوصل إلى توافق على توصيات واضحة.

جدير بالذكر أن ((اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق معالجة الخسائر والأضرار)) تم إنشاؤها بعد ختام فعاليات ((كوب27))، لتقوم بتقديم توصيات تخضع للمراجعة قبل انطلاق ((كوب28)) تمهيداً لاعتمادها أثناء فعالياته التي تبدأ في دبي خلال أقل من شهر، وسيتم تعميم التوصيات المتفق عليها على الحكومات في أنحاء العالم، قبل انعقاد ((كوب28))، لضمان تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله وتوفير التمويل اللازم له بعد المؤتمر.