غانتس يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

دعا بيني غانتس، الوزير الكبير الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سحب تصريحات ورد أنه أدلى بها وربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أن نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، ومنها احتجاجات جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي مما أشعل فتيل الحرب الحالية.

وقال غانتس إن على نتنياهو سحب تصريحاته.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد".

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