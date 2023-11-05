Monday, 06 November 2023 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غانتس يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

11/5/2023 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا بيني غانتس، الوزير الكبير الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سحب تصريحات ورد أنه أدلى بها وربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أن نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، ومنها احتجاجات جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي مما أشعل فتيل الحرب الحالية.

وقال غانتس إن على نتنياهو سحب تصريحاته.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد".

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على
الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

إسرائيل تشن قصفاً كثيفاً حول مستشفيات عدة في غزة

نتنياهو يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط

العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05112023000110011019ID1107376255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث