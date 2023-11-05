لقاءات تشاورية جديدة بشأن الأزمة في ليبيا

يتجه الفرقاء الليبيون لخوض جولة جديدة من المشاورات بحثاً عن فرصة لحلحلة الأزمة السياسية، وخصوصاً في جانبها المتصل بالقوانين الانتخابية والبند المتعلق بتشكيل حكومة مصغرة على أنقاض حكومتي ((الوحدة الوطنية في طرابلس والاستقرار)) المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي.

ومن المنتظر أن تحتضن القاهرة، خلال اليومين المقبلين، اجتماعاً بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، سيكون الأول من نوعه، بعد تولي تكالة منصبه خلفاً لخالد المشري الذي تمت الإطاحة به في أغسطس الماضي.

وأكدت أوساط ليبية مطلعة أن لقاء القاهرة يأتي في إطار جهود تبذلها الحكومة المصرية لتقريب المسافات بين صالح وتكالة، وهو حلقة من سلسلة اجتماعات أخرى ستنعقد في أنقرة والدوحة، لبحث تشكيل حكومة واحدة بعد نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي.

وأوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن لقاء القاهرة يهدف إلى حلحلة الوضع بعد إصدار القوانين الانتخابية، ومعرفة المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات.

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