الإجلاء من غزة معلق بسبب قصف الإسعاف

قال مصدران أمنيان مصريان وثالث طبي، إن عمليات إجلاء المصابين من سكان قطاع غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية من خلال معبر رفح إلى مصر ((معلقة منذ السبت)).

وأوضح أحد المصدرين الأمنيين والمصدر الطبي لـ((رويترز)) أن تعليق عمليات الإجلاء ((جاء بعد ضربة إسرائيلية الجمعة لسيارات إسعاف في غزة، كانت تستخدم لنقل المصابين)).

ومعبر رفح المؤدي إلى مصر هو منفذ الخروج الوحيد من غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وقال اثنان من المصادر إن شاحنات المساعدات لا تزال قادرة على الدخول إلى غزة.

وكانت عمليات الإجلاء بدأت الأربعاء بموجب اتفاق بوساطة دولية، بهدف السماح لبعض حملة الجوازات الأجنبية وعائلاتهم وبعض المصابين من غزة بالخروج من القطاع. وعلى خلاف الأيام الماضية، لم تنشر سلطات الحدود في غزة قائمة بحملة الجوازات الأجنبية وعائلاتهم ممن سمح لهم بالخروج.

وقالت قطر، التي اضطلعت بدور كبير في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن، إنها تبذل قصارى جهدها لاستئناف عملية إخراج الأجانب، لكن ((لا يوجد إطار زمني لإعادة فتح المعبر)).

في الأثناء، أعلن مستشار في البيت الأبيض أمس، أنه تم إجلاء أكثر من 300 أمريكي أو مقيم أمريكي وأفراد أسرهم من غزة.

وقال جوناثان فاينر أحد مستشاري الأمن القومي في مقابلة مع شبكة ((سي بي إس)) إنه ((خلال الأيام القليلة الماضية، وعبر مفاوضات مكثفة مع كل الأطراف المعنية بالنزاع، تمكنا من إجلاء أكثر من 300 أمريكي أو مقيم دائم بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم)). وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أنه ((لا يزال هناك عدد من الأمريكيين داخل غزة)).

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