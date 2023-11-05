تنديد واسع بتهديد وزير إسرائيلي بضرب غزة بـ «النووي»

غضبت إسرائيل من دعوة وزير التراث عميحاي إلياهو لضرب غزة بقنبلة نووية، حيث تلحق الحرب خسائر فادحة بين المدنيين الفلسطينيين، حيث أصبح عدد من لقوا حتفهم، حتى أمس، على عتبة العشرة آلاف فلسطيني، بينهم 4808 أطفال، في حين تستمر العملية البرية لليوم التاسع على التوالي.

وفي خلفية غضب المسؤولين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل تعتمد سياسة ((الغموض البناء))، ولم يسبق أن اعترف أو ألمح مسؤول إسرائيلي بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

وعاقب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الوزير الياهو، حيث قال مكتب، في بيان، إن مشاركة إلياهو في اجتماعات مجلس الوزراء علقت ((حتى إشعار آخر)). وينتمي إلياهو إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية.

وكان إلياهو قد قال عند سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي ((هذا هو أحد السبل)). وتصدرت تصريحاته عناوين الصحف في وسائل الإعلام العربية واستهجنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية، كما اعتبرها مسؤول أمريكي ((مرفوضة)).

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات إلياهو. واعتبرت، في بيان، هذه التصريحات ((إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.. وانعكاساً واضحاً لحملات التحريض)).

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر منصة ((X))، إن ((تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو العنصري كاشفة. فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم سلاحاً نووياً وهو السر الذي يعرفه الجميع.. لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني)).

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن ((التصريحات الخطيرة لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، هي دعوة إلى الإبادة الجماعية))، مشدداً على أنها ((تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على قطاع غزة واستهتاره بأرواح الأبرياء)).

وطالب الأمين العام للمجلس بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على ((هذا التهديد المتهور)). وأدانت المملكة العربية السعودية، بـ ((أشد العبارات)) ((التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية)). وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية ((واضح أن هذا تصريح مرفوض ورئيس الوزراء (نتانياهو) أوضح تماماً أن (إلياهو) لا يتحدث نيابة عن الحكومة)).

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