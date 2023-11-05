بين أنقاض غزة.. مشاهد يأس وسط الخراب

يصرخ سعيد النجمة وهو يحاول تحريك الحجارة الخرسانية، التي تغطي الشارع ((هل هناك ناجون؟))، بعد ليلة من القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي حول مباني بأكملها إلى ركام، كما حصل في مخيم المغازي.

فقد المصور الصحافي محمد العالول أطفاله الأربعة، وأشقاءه الأربعة، والعديد من أبناء وبنات إخوته وأخواته في القصف، الذي دمر سبعة مبان متعددة الطوابق، خلال الليل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.

على أثر الغارة الجديدة، التي أدت إلى ارتفاع عدد القتلى، الذي ناهز 10 آلاف في غزة، راح سعيد النجمة يعمل مع عشرات من سكان المخيم الناجين على إزالة الأنقاض بحثاً عمن تبقوا أحياء أو لانتشال الجثث، بين الحجارة الملطخة ببقع كبيرة من الدم، أو حتى أشلاء الأجساد الممزقة من بين 45 لقوا حتفهم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنهم ذهبوا ضحية تلك الغارة.

بلا أدوات

يقول سعيد النجمة بغضب والألم يعتصره: ((ليس لدينا أدوات لنحفر بها، ونزيل الأنقاض. الناس يموتون ونحن نتفرج عليهم. هدموا المربع السكني بأكمله على رؤوس النساء والأطفال من دون أي إنذار)).

أحياناً، وعلى الرغم من كل ما حدث، يبرز بصيص أمل، ويتم إخراج امرأة مسنة من تحت الأنقاض، ثم طفل، وعلى الفور يأخذهما أحد السكان بسيارته نحو مستشفى ((شهداء الأقصى)) في دير البلح، ولكن قبل ذلك ينبغي حملهما، والسير بهما فوق الحجارة.

لا يمكن لأي مركبة الاقتراب من الموقع، فالركام يغطي كل شيء، أما واجهات المباني فثقبتها الشظايا على امتداد جميع الطوابق.

يسحب الأهالي جثة جار، وبسرعة يلفون الجثمان ببطانية. يتعرف قريب له على وجهه، فينهار باكياً ويصرخ، فيلتف الجيران حوله يواسونه.

أما محمد العالول فلم يتمكن من الوصول إلى موقع الغارة إلا مع شروق شمس الأحد، فقد أمضى الليل في نقل صور ضحايا القصف في خان يونس، ولم يتمكن من أن يجازف بسلوك الطريق وصولاً إلى المخيم، لأن القصف كان كثيفاً جداً على طول الطريق.

هول الصدمة

وقال المصور الصحافي، الذي يعمل لدى وكالة الأناضول التركية، ويبلغ 37 عاماً لوكالة ((فرانس برس))، ((لم أنم طوال الليل))، وأضاف العالول، الذي لم يخلع منذ أيام سترته المضادة للرصاص، التي تحمل شعار ((صحافة)) ولا خوذته بعد وصوله لتفقد منزله المدمر، ((اتصل بي ابن عمي ليخبرني أن داري بمخيم المغازي دُمرت نتيجة قصف استهدف مبنى جيراننا))، وقال وهو ما زال تحت هول الصدمة ((لا أحد في البيت ينتمي إلى فصيل مسلح، لكن اليوم لم يبق لدي سوى زوجتي وابن واحد))، وأضاف أن أبناءه الثلاثة الآخرين قتلوا، وكذلك ابنته الوحيدة ((كنت أقول لها إنني أريد أن أجلب لها أختاً... حرام عليهم... كنا نبكي على أولاد الناس ونحن نصورهم... اليوم فقدتُ أولادي)).

وقف الحرب

وسط الخراب يتحرك الأهالي ذهاباً وإياباً وعلى أياديهم وأذرعهم آثار جروح أو دماء، وشعرهم وملابسهم مغطاة بالغبار، يواصلون عملهم الدؤوب لانتشال جيرانهم أو ما تبقى منهم.

ويقول أحدهم، ويُدعى أبو شادي سمعان (55 عاماً) ((نحتاج إلى جرافات لهدم أجزاء الجدران، التي لا تزال قائمة لتدخل الحفارات، ونتمكن من نقل القتلى والجرحى))، لكنه يضيف: إن المطلوب قبل كل شيء هو وقف الحرب، ولكن ((لا أحد يقول لإسرائيل أن تتوقف))، ويتابع ((ليس لدينا ماء ولا طعام ولا شيء مما نحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة... من بقوا على قيد الحياة هنا هم الذين يرفض الموت أن يرأف بهم)).

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