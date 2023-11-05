غزة تحت وطأة القصف الشامل

شنت إسرائيل الليلة الماضية، غارات غير مسبوقة و((كبيرة)) استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة وتركزت شمال وغرب وجنوب شرقي مدينة غزة، وطالت محيط المستشفيات، بالتزامن مع إعلان شركة الاتصالات الفلسطينية، أن إسرائيل قطعت خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في القطاع، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، شن ضربات ((كبيرة)) على غزة، مشيراً إلى أنها ((ستتواصل))، وأن الجيش قسم القطاع إلى شطرين. وقالت الاتصالات الفلسطينية في بيان ((نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية التي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي)).

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن أكثر من 100 غارة إسرائيلية عنيفة وقعت على مخيم الشاطئ وحي الزيتون وحي الرمال في القطاع خلال نصف ساعة.

وأعلنت حماس أن غارات إسرائيلية عدة استهدفت محيط مستشفى الشفاء، مشددة على أنها جاهزة لاستقبال أي منظمة دولية لتعاين مستشفيات القطاع بشأن مزاعم إسرائيل، مضيفة إن قصفاً إسرائيلياً كثيفاً يستهدف محيط مستشفيات عدة في القطاع.

وذكرت وكالة ((وفا)) الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

واستهدفت الغارات محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطئ والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

اتهام ونفي

وبدأ القصف بعيد اتهام جديد وجهه الجيش الإسرائيلي إلى حماس باستخدام المستشفيات في الحرب.

ونشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، صوراً تظهر، وفق روايته، مقاتلين من حماس يطلقون النار من مستشفى في غزة، فيما يعرض آخرون وجود موقع لإطلاق صواريخ، يبعد 75 متراً من مستشفى أقيمت تحته أنفاق لحماس، حسب الجيش الإسرائيلي.

ونفت حكومة حماس بشدة هذه المزاعم، متهمة إسرائيل باستخدامها ذريعة لاستهداف المستشفيات، وأبدت استعدادها لاستقبال ((لجنة تحقيق دولية)) تقوم بتفتيش المستشفيات للتأكد من أن الحركة لا تستخدمها لأغراض عسكرية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد ظهرت فيها قواته تخوض معارك من منزل إلى آخر، بينما تتحرك دبابات وجرافات عسكرية بهدف تشديد الطوق على مدينة غزة. وذكر الجيش أن جنوده شاركوا في ((قتال من مسافة قريبة)) بينما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف. وقتل 30 عسكرياً إسرائيلياً على الأقل منذ بداية العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر، حسب الجيش.

قصف وضحايا

وفيما استمر القصف الإسرائيلي على غزة، أكدت وزارة الصحة أن 9770 لقوا حتفهم، بينهم 4808 أطفال و2550 سيدة إلى جانب نحو 25 ألف جريح.

وصرح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي وأشار إلى أن 243 فلسطينياً لقوا حتفهم في الساعات 24 الماضية بينهم 51 في غارات إسرائيلية على مربع سكني في مخيم المغازي وسط القطاع، و22 شخصاً من عائلة واحدة معظمهم أطفال ونساء قرب ميناء غزة. كما أن من إجمالي القتلى 150 من الكوادر الطبية و46 صحفياً و18 ضابطاً من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ والأطباء. وبحسب مصادر أمنية، فإن طائرات حربية إسرائيلية واصلت هجمات مكثفة على مناطق متفرقة بغزة بما في ذلك منازل ومركز للشرطة وخزانات مياه ومحال تجارية.

رفض إسرائيلي

ورفض نتانياهو الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، لحين عودة جميع الرهائن، وعددهم أكثر من 241. وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، في مؤتمر صحافي، إن إسرائيل تواصل منع إدخال الوقود للمستشفيات من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى في داخلها، حيث خرجت عدة مستشفيات عن الخدمة.

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