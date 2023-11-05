تجربة روسية.. صاروخ عابر للقارات من غواصة نووية

نفذت الغواصة الروسية الجديدة ((الإمبراطور ألكسندر الثالث)) التي تعمل بالطاقة النووية، تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بولافا الباليستي من البحر الأبيض، وفق وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت التصدي لهجوم صاروخي أوكراني على حوض للسفن في شبه جزيرة القرم، بينما وصف الكرملين العلاقات الروسية الأمريكية بأنها على مسافة ((صفر)).

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة ((سبوتنيك)) الروسية: ((في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث صاروخاً باليستياً عابراً للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع كورا (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا)).

وبحسب الدفاع الروسية، فإن الغواصة أطلقت الصاروخ من موقع تحت الماء، ووصل إلى هدفه في الوقت المحدد.

وهذه أول تجربة من نوعها منذ حوالي عام، بعدما ألغت روسيا مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قانوناً يلغي مصادقة موسكو على المعاهدة.

وكانت موسكو علقت في فبراير مشاركتها في معاهدة ((نيو ستارت)) لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.

((نقطة الصفر))

ووصف الكرملين أمس، العلاقات الروسية الأمريكية بأنها وصلت ((نقطة الصفر)). ونقلت ((سبوتنيك)) عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى الصفر وحتى أقل من الصفر، ومع ذلك، بما أن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار العالمي والاستراتيجي، بطريقة أو بأخرى، فلا بدّ من استئناف الحوار مع مرور الوقت.

وأشار بيسكوف إلى أنه يتعين على الرئيس الأمريكي اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا لتمكين الاتصالات على أعلى مستوى. وقال رداً على سؤال حول الشروط التي يمكن بموجبها إجراء اتصالات بين رئيسي روسيا وأمريكا: ((أولاً، يجب أن يكون ذلك برغبة متبادلة، واستعداد متبادل، ويجب تهيئة ظروف معينة)).

جبهة أوكرانيا

في الغضون، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية الليفتانت جنرال ميكولا اوليشوك عبر قناته على تطبيق ((تليغرام))، أمس، إن صاروخاً أوكرانياً أصاب سفينة بحرية روسية جديدة بميناء كيرش في شبه جزيرة القرم. وكان أوليشوك نشر في وقت سابق مقطع فيديو يظهر الهجوم، لكن لم يتضح من الفيديو ما إذا قد تم ضرب السفينة بالفعل.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن حوض السفن تعرض لهجوم صاروخي السبت. وأضافت نقلاً عن وزارة الدفاع، التي أكدت تضرر سفينة، أنه من بين 15 صاروخاً استهدفت حوض السفن، أسقطت الدفاعات الجوية 13 صاروخاً مضاداً للسفن من نوع ((ستورم شادو)) و((نبتون))، كما أسقطت 17 طائرة من دون طيار.

تدمير مستودعات

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة في كل من مطاري دنيبر وميرغورود التابعين للقوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، أن الطيران الروسي قصف 133 موقعاً تابعاً للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك مستودعات للصواريخ الجوية في دنيبروبيتروفسك.

كما تم تدمير مستودع للأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في مطار دنيبر، ومعدات للطيران في مطار ميرغورود.

وأعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 285 جندياً ومركبتين مدرعتين وست سيارات عسكرية في زابوروجيا ودونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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