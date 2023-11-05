أسس حكومية لإنجاح عملية سلام شاملة في اليمن

وضعت هيئة التشاور والمصالحة الحكومية في اليمن أسساً قالت إن من شأنها أن تؤدي للتوصل إلى سلام شامل وحقيقي مع الحوثيين، وتمسكت بمبدأ أن يكون أي حوار مع الجماعة بشكل مباشر مع مجلس القيادة الرئاسي وعلى قاعدة شرعية وانقلاب.

الهيئة التي تضم ممثلين عن القوى السياسية كافة وتشكلت مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكدت الحاجة إلى وقف الحرب وبدء السلام والاستقرار. لكنها شددت على ضرورة أن تكون أية حوارات أو مفاوضات سياسية، شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيا الحوثي على قاعدة ((الشرعية والانقلاب)).

وقالت الهيئة المعنية بالتشاور والمصالحة بين مختلف القوى المكونة للشرعية إن السلام الشامل لن يتحقق إلا من خلال عملية تفاوضية حقيقية تفضي إلى إنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، واستعادة جميع مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الميليشيا الحوثية، وإزالة التهديدات التي تمارسها هذه الجماعة على حياة ومقدرات ومستقبل الشعب.

وأوصت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي بإشراك القوى والأحزاب والمكونات السياسية، وكذا هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية، في مناقشة أي مقترحات أو مبادرات للحل، وجددت تأكيدها على أهمية تفعيل الوفد التفاوضي لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهامه ومسؤولياته.

كما دعت القوى والمكونات والأحزاب السياسية إلى استشعار روح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة بالغة الأهمية، والعمل المشترك بما يضمن تحقيق مستقبل يرقى إلى تضحيات الشعب، وبما يحقق انتماء اليمن لحاضنته العربية، كما ناقش المجتمعون مخاطر استمرار بقاء ميليشيا الحوثي كتهديد مستقبلي على اليمن والإقليم والمنطقة.

الهيئة استعرضت آلية تعزيز التنسيق بين هيئة التشاور والمصالحة ومجلس القيادة الرئاسي، بما يحقق دعم ومساندة المجلس، وقيام الهيئة بمسؤولياتها ومهامها الواردة في إعلان نقل السلطة، وأكدت على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وفي ختام الاجتماع أقرت الهيئة رفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس.

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