مصدر سوداني لـ«البيان»: اختراق في محادثات جدة

كشف مصدر مطلع لـ((البيان)) أن محادثات جدة التي انطلقت الأسبوع الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية أمريكية حققت بعض اختراقات مهمة في عدد من نقاط الأجندة المطروحة للتفاوض، في ذات الوقت الذي اشتدت حدة المعارك في العاصمة الخرطوم، بينما تشهد ولايات دارفور حركة نزوح كبيرة لا سيما بعد سيطرة قوات الدعم السريع على ثلاث فرق للجيش بالإقليم.

عمل متواصل

وأكد مصدر مقرب من المحادثات لـ((البيان)) أن وفدي التفاوض يعملان بشكل متواصل من أجل الوصول إلى حلول وفقاً للأجندة المحددة من الوساطة السعودية الأمريكية. وتوقع أن يتم حسم النقاط الخلافية في وقت قريب، خاصة وأن هناك جدية ورغبة من قبل الطرفين في التوصل إلى حلول تنهي معاناة السودانيين، حسب قوله.

وقال المصدرإن هناك اختراقات جيدة في الأجندة المطروحة لا سيما تلك المتعلقة بعملية بناء الثقة بين الطرفين (الجيش والدعم السريع)، ولفت إلى أن الميسرين يبذلون جهوداً مكثفة في سبيل إزالة أي عوائق تعترض سير المحادثات.

ميدانياً، تواصلت المعارك في العاصمة الخرطوم بشكل أكثر عنفاً منذ الساعات الأولى من أمس. وشهد شرق مدينة الخرطوم قصفاً مدفعياً وأصواتاً لاشتباكات وتحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، وشهد جنوب الخرطوم قصفاً عنيفاً وانفجارات بالقرب من تمركزات قوات الدعم السريع بأرض المعسكرات والمدينة الرياضية.

هجوم متجدد

وفي مدينة الخرطوم بحري شمال الخرطوم، قال شهود إن تبادلاً عنيفاً للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع شهدته منطقة الجيلي ومحيط مصافاة الخرطوم لتكرير النفط.

وجددت قوات الدعم السريع أمس، هجومها على مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية، إحدى أهم ترسانات الجيش السوداني.

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