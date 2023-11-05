مذكرة تفاهم بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» و«فقيه للإخصاب»

أبرمت ((مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم))، مذكرة تفاهم مع مركز فقيه للإخصاب، بهدف إحراز تقدم كبير في مجال الوقاية من الإعاقات والتشوهات الخلقية، وتحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم على المستويين المحلي والدولي، والتعاون في تطوير المواد والبرامج التعليمية والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تركز على أصحاب الهمم.

وتقضي مذكرة التفاهم بالمشاركة المشتركة في ورش العمل، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الإخصاب للأشخاص من تلك الفئات، إضافة إلى التعاون مع منظمة خارجية تركز على أبحاث التوحد على أن يقدم المركز خدمات تسلسل الإكسوم الكامل (WES) المجاني لمجموعة محددة من الأطفال المصابين بالتوحد والمسجلين في المؤسسة، مع الالتزام بالمشاركة في المشاريع البحثية المشتركة بين الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز فقيه للإخصاب الدكتور مايكل فقيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، المدير الطبي، وذلك بمقر المركز، بحضور لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم تدعم مؤسسة زايد العليا وتشجع أصحاب الهمم وأسرهم في الوصول إلى خدمات التلقيح الاصطناعي عند الحاجة وتساعد مركز فقيه للإخصاب في عقد ورش عمل تعريفية ببرنامج الاختبارات الجينية الإنجابي . ويضمن المركز حصول المرضى أصحاب الهمم على فرص متساوية للعلاج.. وسيتم استكشاف خيارات بديلة وإجراءات استئناف لمساعدة غير المواطنين منهم أو غير المغطى ضمن تأمينهم الصحي.

وأعرب عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة ، عن ترحيبه بتوقيع المذكرة مع مركز فقيه للإخصاب .

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