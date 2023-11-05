160 متخصصاً و71 جهة من 50 دولة في مؤتمر «الإمارات للإفتاء الشرعي» غداً

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبرئاسة العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ينطلق غداً ((المؤتمر العالمي الثاني)) الذي ينظمه المجلس بالعاصمة أبوظبي، وذلك تحت عنوان ((نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة)) ويستمر يومين.

ويشارك في المؤتمر، أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية، يمثلون أكثر من 50 دولة إضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، ويوفر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المختلفة.

وقال الدكتور عمر الدرعي، مدير عام المجلس، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: تتضمن أجندة المؤتمر لهذه السنة جملة من المحاور منها الإفتاء في المستجدات العلمية نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية، والتي سيتم مناقشتها في الجلسة الأولى، وسيبحث الحضور خلالها 3 موضوعات مهمة ورئيسة في مفهوم الاستيعاب الشرعي والرؤية الأصولية للمستجدات العلمية، ومعايير الاجتهاد الحضاري في ضوء الاستدامة وجودة الحياة وأثره على الفتوى الشرعية، فضلاً عن أخلاقيات الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية في الفتوى.

وتناقش الجلسة الثانية التي تأتي بعنوان: الفتاوى الشرعية في مجال الفضاء والمناخ واستيعابها للمستجدات العلمية، العديد من القضايا المهمة.

وتبحث الجلسة الثالثة ((موضوع الفتاوى الشرعية في مجال القضايا الطبية واستيعابها للمستجدات العلمية))، ويسلط هذا المحور الضوء على المستجدات العلمية في المجال الطبي، وما شهده من تقدم معرفي وتطور تكنولوجي متسارع امتد أثره على جميع مناحي الحياة الإنسانية، ما يستدعي تكاتف الجهود بين المتخصصين علمياً وشرعياً، والعمل على دراسة الموضوعات المستجدة وفق منهجية إفتائية، تستوعب النظر العلمي والشرعي والمقاصدي لتعزيز القيم الأخلاقية وترسخ المبادئ العامة، وتساهم في جودة الحياة.

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