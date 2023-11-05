التعليم عن بُعد في مدارس بالفجيرة لعدم استقرار أحوال الطقس

عممت مدارس في الفجيرة من خلال البريد الإلكتروني، ورسائل نصية إلى أولياء الأمور، تفيد بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت اليوم إلى نظام التعليم عن بعد، بسبب أحوال الطقس وتأثيرات الحالة المدارية التي سادت المنطقة، حتى استقرار حالة الطقس، وذلك في إطار توفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ ((البيان))، أن أجهزة البلدية تحركت على الفور في ظل تقلبات الطقس التي تسود البلاد، وذلك بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة ومؤسسة الموارد الطبيعية، وبالتنسيق مع شرطة الفجيرة والدفاع المدني، حيث قامت بتوزيع معدات الشفط والتناكر على الأماكن المنخفضة والأحياء السكنية التي ارتفع فيها منسوب المياه، بفعل هطول أمطار شديدة الغزارة، لافتاً إلى أنّ عدداً من المناطق مثل الفصيل وسكمكم والرغيلات غمرتها مياه الأمطار، وجرى التعامل معها وفق آلية عمل سريعة باتخاذ أعلى المعايير في حالات الطوارئ بمواجهة الحالات التي تشهد تجمعات المياه أثناء الأمطار الغزيرة، بتصريفها باستخدام مضخات سحب المياه، لإعادة انسيابية حركة السير في الطرق وتأمين سلامة قاطني الأحياء السكنية.

وأكد الأفخم، الحرص على متابعة الحالة الجوية من المركز الوطني للأرصاد الجوية، مع تشكيل فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة مع جاهزية الفرق للتعامل مع الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، وفرق العمل على استعداد لتلقي أي بلاغ حول تجمعات المياه بالتواصل على الرقم المجاني لطوارئ البلدية 80036.

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