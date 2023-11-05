سلطان بن أحمد يدشن طابعاً بريدياً بمناسبة «اليوبيل الفضي» لجامعة الشارقة

دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، الطابع البريدي التذكاري لجامعة الشارقة بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، بالتعاون مع بريد الإمارات، وذلك في مقر الجامعة.

وتجول سموه في المعرض الذي ضم عدداً من الطوابع البريدية، متعرفاً على أبرز إصدارات بريد الإمارات الخاصة بإمارة الشارقة على وجه الخصوص، ودولة الإمارات بشكل عام، إضافة إلى الطوابع البريدية التي تم إصدارها في المناسبات الوطنية، والتي يحرص هواة جمع الطوابع على اقتنائها.

ويجسد هذا الطابع مسيرة الجامعة الحافلة بالعطاء والإبداع في قطاع التعليم، ويمثّل شاهداً تاريخياً لذكرى تأسيس هذا الصرح الأكاديمي الرائد، حيث تأسست ((جامعة الشارقة)) في عام 1997 ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقديم بيئة تعليمية متميزة للطلبة من مختلف التخصصات، والارتقاء بواقع البحث العلمي في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهدت جامعة الشارقة نمواً وتطوراً مستمرّين، حيث أخذت على عاتقها رفع راية التعليم في الإمارة، وخرّجت الآلاف من الطلبة المتميزين الذين أسهموا بشكل كبير في مسيرة التطوّر.

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