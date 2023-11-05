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عمار النعيمي: مصفوت وجهة الباحثين عن التاريخ العريق والأصالة والموروثات الشعبية

11/5/2023 7:25:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالمشاريع التطويرية المنجزة في مدينة مصفوت والمشاريع الحالية والمستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها وفقاً للمخطط الحضري للمدينة، الهادف لتطوير المنظور الحضري فيها وتنمية المجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمدينة مصفوت واطلاعه على المشاريع التحسينية، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي.

وأوضح سموه أن مصفوت تزخر بالمعالم الطبيعية المميزة، وتعد وجهة للباحثين عن التاريخ العريق والأصالة والموروثات الشعبية، وتحظى بدعم متواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لاحتضانها المناطق النابضة بالحياة الطبيعية، والمواقع الأثرية.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن مصفوت تعد من أهم الوجهات السياحية؛ وعليه ارتأينا تحفيز المشاريع التنموية التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار الأمثل في المنطقة.

ومن جانبه، قدم سيف غدير الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت التابعة لدائرة البلدية والتخطيط - عجمان، شرحاً مفصلاً لسموه عن المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الحالي 2023، ومن أهمها المسارات الجبلية التي منحت الزوار فرصة اكتشاف الطبيعة والمعالم التاريخية.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على مشاريع الطرق والإنارة في مصفوت. وثمن سموه مشروعي صيانة برج البومة وفلج الورعة.

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