ملتقى تعريفي لأعضاء المجلس الوطني للفصل التشريعي الـ 18

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الملتقى التعريفي الأول لأعضاء المجلس للفصل التشريعي الثامن عشر، وذلك في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، والذي يأتي ضمن مبادرة ((إثراء)) لتعزيز القدرات البرلمانية للأعضاء، التي أطلقها معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حيث جرى اطلاعهم على اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية، واللوائح والأنظمة المعمول بها، والدعم الفني والإداري، الذي تقدمه الأمانة لأجهزة المجلس لممارسة اختصاصاته الدستورية.

ورحب الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بأعضاء المجلس، وهنأهم بثقة القيادة وشعب الإمارات، التي حصلوا عليها، مشيداً بنجاح العملية الانتخابية الخامسة لاختيار نصف أعضاء المجلس، التي جرت في أكتوبر الماضي.

وأكد أن الأمانة العامة قد أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الفصل التشريعي الثامن عشر، بما يمكن المجلس من مباشرة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في تبني ومناقشة القضايا ذات الاهتمام والأولوية بالنسبة للوطن والمواطن، وبما يسهم في تعزيز مشاركة المجلس في مختلف الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيز تواصل المجلس مع المجتمع والمؤسسات المختلفة داخل الدولة وخارجها.

وقدمت عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عرضاً عن الدور السياسي للمجلس، من خلال شعبته البرلمانية، ومشاركاته في الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة والدبلوماسية البرلمانية، بينما قدم الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة عرضاً حول اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، واستعرض المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي طبيعة عمل مركز المعرفة والتميز البرلماني.

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