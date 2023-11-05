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سعود بن صقر: الحياة الكريمة للمواطنين الركيزة الأولى لرؤية رأس الخيمة

11/5/2023 7:25:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الهدف من جميع الخطط والاستراتيجيات، التي تعمل رأس الخيمة على تنفيذها هي بناء الإنسان، وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، فهم الركيزة الأولى لرؤيتنا المستقبلية الطموحة الرامية إلى تحقيق نهضة تنموية اجتماعية واقتصادية وسياحية شاملة لرفاه الأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال تفقد سموه، أمس، المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، بما فيها منطقة الحويلات التابعة للإمارة، حيث التقى أهالي وسكان المناطق، واطمأن على أحوالهم، واطلع على الخدمات الموفرة لهم.

وأضاف سموه: ((نسعى لتسخير إمكاناتنا كافة، من أجل خير الوطن والمواطن وتحقيق سعادته، وتعزير تلاحمه واستقراره الأسري، وفقاً للقيم والمبادئ المتأصلة، التي رسخها في نفوسنا الآباء المؤسسون)).

حرص

وأشار سموه إلى حرصه على الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، ومختلف المناطق الأخرى في الإمارة، لتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع ومواصلة المسيرة التنموية الشاملة، التي تشهدها رأس الخيمة في مختلف القطاعات.

رافق سموه خلال جولته التفقدية عدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والمسؤولين في إمارة رأس الخيمة.

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